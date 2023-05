Proteggi le tue conversazioni su WhatsApp con il nuovo blocco singole chat: scopri come

In arrivo una nuova funzionalità su WhatsApp che consentirà di proteggere con ancora maggior sicurezza le singole conversazioni sull’app per iPhone.

Proteggi le tue conversazioni su WhatsApp con il nuovo blocco singole chat (Foto@Pixabay)

Per garantire la massima protezione dei dati e della privacy degli utenti, WhatsApp ha sviluppato una nuova opzione per bloccare le conversazioni all’interno dell’app, utilizzando Face ID o Touch ID per la verifica dell’identità.

Fino ad ora, era possibile proteggere l’accesso all’app WhatsApp con Face ID o Touch ID, ma una volta sbloccato l’accesso all’app, tutte le conversazioni sarebbero state accessibili. Con la nuova funzionalità, gli utenti potranno proteggere con un ulteriore livello di sicurezza le singole conversazioni che preferiscono mantenere private.

Questa nuova opzione di sicurezza è disponibile solo sull’app per iPhone, ma WhatsApp ha già annunciato che sta lavorando per estendere la funzionalità ai dispositivi collegati all’account, tramite password o codice.

WhatsApp è nota per la sua attenzione alla sicurezza degli utenti, e questa nuova opzione si aggiunge ad altre funzionalità per proteggere i dati e la privacy, come la crittografia end-to-end per tutte le conversazioni e la rimozione automatica dei messaggi inviati dopo un certo periodo di tempo.

Non è ancora chiaro quando arriverà l’aggiornamento che introdurrà questa opzione, ma i nuovi aggiornamenti di solito vengono rilasciati entro poche settimane dall’annuncio. Quindi, se sei interessato a proteggere le tue conversazioni su WhatsApp, resta sintonizzato per sapere quando l’aggiornamento sarà disponibile per il download.