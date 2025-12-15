La relazione di inizio mandato è prevista dal Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011. Essa è obbligatoria per i sindaci e i presidenti di provincia e serve a verificare la situazione finanziaria dell’ente all’inizio del mandato.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 149/2011

Il D.Lgs. 149/2011 ha introdotto misure per rafforzare la trasparenza negli enti locali.

L’articolo 4 impone l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla redazione della relazione:

Sindaci

Presidenti di provincia

Presidenti delle città metropolitane

La relazione deve essere sottoscritta entro 90 giorni dall’insediamento.

Contenuto della relazione di inizio mandato

Obiettivi principali

La relazione ha l’obiettivo di:

Verificare la situazione economico-finanziaria dell’ente

Valutare lo stato dei servizi pubblici

Offrire un quadro iniziale utile per la trasparenza amministrativa

Elementi da includere

Secondo le linee guida del Ministero dell’Interno, la relazione deve contenere:

Stato di attuazione dei programmi precedenti Situazione finanziaria aggiornata Valutazione del patrimonio e dell’indebitamento Rapporti contrattuali in essere Prospettive future e criticità note

Scadenze e modalità di pubblicazione

Tempistiche

La relazione deve essere redatta entro 90 giorni dall’inizio del mandato.

Va trasmessa al Revisore dei conti per la certificazione.

Obblighi di trasparenza

Deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

Deve essere trasmessa alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno.

Conseguenze in caso di omissione

Il mancato adempimento:

Comporta una violazione degli obblighi di trasparenza

Può generare responsabilità contabile e amministrativa

Influisce negativamente sulla credibilità dell’ente

Esempio pratico: Comune di medie dimensioni

Un sindaco eletto in un Comune di 25.000 abitanti redige la relazione entro il termine previsto.

Include una fotografia della situazione contabile, evidenziando un disavanzo di amministrazione e i contratti in scadenza.

Questi dati guideranno le scelte strategiche del nuovo mandato e garantiranno continuità e trasparenza amministrativa.

FAQ – Domande Frequenti

Chi deve redigere la relazione di inizio mandato?

Sindaci, presidenti di provincia e presidenti delle città metropolitane, entro 90 giorni dall’insediamento.

Cosa succede se non viene pubblicata la relazione?

L’omissione può comportare responsabilità amministrative e contabili e danneggiare la trasparenza dell’ente.

La relazione è pubblica?

Sì, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e inviata agli organi di controllo.

FONTI