Quali sono i nutrienti per una giusta dieta?

Quali sono i nutrienti utili per intraprendere la giusta dieta, negli alimenti che svolgono funzioni specifiche nel corpo e forniscono grandi benefici, inoltre la loro mancanza nella dieta può causare lo sviluppo di malattie.

Per i nutrizionisti una dieta sana e completa dovrebbe includere tutti i gruppi di alimenti, la chiave è consumare frutta e verdura, che apportano benefici al metabolismo, danno energia e proteggono il sistema immunitario.

Ci sono cinque nutrienti consigliati, da includere nella dieta: acido folico, vitamina A, calcio, potassio e vitamina D. Non consumarli nelle quantità di cui il corpo ha bisogno può causare alcune malattie.

Ad esempio, nel caso di una donna incinta con un basso livello di acido folico, si può presentare una diminuzione dell’ossigenazione e dell’anemia, oltre a influenzare la formazione del bambino.

“La mancanza di vitamina D può far sì che il calcio non venga assorbito bene e il sistema immunitario non è tanto protetto e la mancanza di potassio provoca un malfunzionamento nella contrazione muscolare e provoca crampi o problemi a livello cardiovascolare“, spiegano i nutrizionisti.

Tra le proprietà che forniscono questi nutrienti, spicca la loro partecipazione al rafforzamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dall’effetto di virus e batteri.

Quali sono i nutrienti basilari in una dieta

Il calcio è il minerale più abbondante nel corpo e la stragrande maggioranza è immagazzinata nelle ossa e nei denti. Il calcio svolge un ruolo nella contrazione muscolare, aiuta a regolare il battito cardiaco e aiuta le cellule del sistema nervoso a comunicare tra loro.

Sebbene la maggior parte delle persone possa pensare prima di tutto ai latticini, è presente anche nelle verdure, nel tofu, nei fagioli e nelle mandorle.

Il potassio aiuta il sistema nervoso centrale a inviare i suoi impulsi in tutto il corpo, aiuta a mantenere una pressione sanguigna sana e aiuta anche a estrarre energia dal cibo in modo efficiente. Inoltre, tutti i muscoli, compreso il muscolo cardiaco, hanno bisogno di potassio per contrarsi correttamente.

Frutta e verdura sono ricche di potassio. I frutti con la più alta quantità di potassio sono il melone, le banane, l’avocado, le albicocche, gli agrumi e le fragole. Le verdure con la più alta quantità di potassio includono pomodori, spinaci, carote e broccoli, oltre al latte.

La vitamina D stimola l’assorbimento di calcio e fosforo dal sistema digerente, quindi è di vitale importanza aiutare il corpo nella formazione e nel mantenimento di denti e ossa forti, dove questi minerali sono conservati. Necessario anche per il corretto funzionamento muscolare e per supportare l’attività del sistema immunitario.

È conosciuta come la “vitamina del sole” perché il corpo può produrre questa vitamina nella pelle quando è esposta alla luce solare. Tuttavia, molte persone potrebbero non esorsi al sole a sufficienza per produrre la quantità adeguata.

Esistono solo poche fonti naturali di vitamina D, le principali sono il grasso di pesce, i tuorli d’uovo e il fegato, motivo per cui il latte può essere una fonte molto importante.

Una delle funzioni chiave della vitamina A è il suo supporto alla vista. È un elemento critico nella trasmissione dei segnali elettrici dall’occhio al cervello.

La vitamina A supporta anche la salute della pelle e delle mucose, che agiscono come barriere contro le infezioni, e supporta anche le funzioni del sistema immunitario e riproduttivo.

La vitamina A si trova attivamente in alcuni alimenti di origine animale come fegato, uova e burro. Ma la maggior parte delle persone assume gran parte della propria vitamina A sotto forma di beta-carotene, un composto che conferisce a frutta e verdura il loro colore verde scuro, giallo e arancione.

Il beta carotene si trova in molti alimenti colorati, tra cui carote, zucche, pesche, papaia, patate dolci, verdure e broccoli.

L’acido folico, o folato, è una delle otto vitamine del gruppo B necessarie per la produzione e il mantenimento delle cellule, in particolare durante i periodi di rapida crescita cellulare.

È importante che le donne consumino quantità adeguate prima e dopo la gravidanza. L’acido folico viene anche utilizzato nella produzione di materiale genetico e globuli rossi, che aiutano a trasportare l’ossigeno in tutto il corpo.

Questa vitamina è abbondante nelle verdure. Inoltre, può essere trovato in asparagi, broccoli, avocado e agrumi, oltre a noci e fagioli.