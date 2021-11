Se mangi un kiwi al giorno ecco cosa succede

l kiwi offre al corpo molti benefici per la salute, lavora per attivarlo e ridurre l’incidenza di molte malattie.

Frutta e verdura contengono un tesoro di benefici per il corpo, forse ne conosciamo alcuni, ma di certo non abbiamo familiarità con tutti i benefici di questi ricchi nutrienti che se li mangiamo quotidianamente.

Secondo un rapporto pubblicato da Eat This, il kiwi contiene un prezioso tesoro per la salute.

Fornisce al corpo molti benefici per la salute e lavora per attivarlo e ridurre l’incidenza di molte malattie, come la salute del cuore e regolazione della pressione sanguigna.

Il kiwi è ricco di minerali come sodio e potassio che, se consumati in quantità adeguate, aiutano a bilanciare l’acqua nel corpo, regolano la frequenza cardiaca e mantengono la pressione sanguigna ideale.

Il kiwi è ricco di fibre, quindi mangiarlo proteggerebbe lo stomaco da molti problemi, come stitichezza, diarrea o gonfiore.

Il kiwi è ricco di due importanti antiossidanti, luteina e zeaxantina, molto importanti per la salute degli occhi.

Il kiwi contiene vitamina C, quindi il consumo quotidiano di kiwi nella dieta riduce le possibilità di sviluppare anemia, perché migliora l’assorbimento del ferro da parte dell’organismo.