Negli ultimi anni, l’industria dell’intrattenimento ha conosciuto un vero e proprio boom, portando molti appassionati di cinema e televisione a chiedersi: quante serie tv esistono al mondo? La risposta a questa domanda non è semplice, ma permette di esplorare un universo vastissimo e in continua espansione. Tra piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e reti tradizionali come HBO e BBC, il numero di produzioni seriali è aumentato esponenzialmente. Secondo un’indagine di FX Networks, nel solo mercato statunitense, il numero di serie tv originali prodotte nel 2022 ha superato quota 600 titoli. Se allarghiamo lo sguardo a livello globale, considerando anche le produzioni europee, asiatiche e sudamericane, si stima che ogni anno vengano distribuite oltre 2.500 nuove serie tv.

In breve:

La produzione di serie tv ha raggiunto numeri impressionanti negli ultimi anni;

Ogni anno vengono distribuite oltre 2.500 nuove serie tv a livello globale;

a livello globale; Piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+ hanno cambiato il modo di fruire i contenuti televisivi.

L’evoluzione della produzione televisiva: dagli anni ’50 allo streaming

Per capire quante serie tv esistono al mondo oggi, è utile fare un passo indietro e analizzare l’evoluzione della produzione televisiva. Le prime produzioni seriali risalgono agli anni ’50, quando la televisione iniziò a diffondersi nelle case di milioni di famiglie. In quegli anni, gli Stati Uniti facevano da capofila con sitcom come I Love Lucy e drammi polizieschi come Dragnet. Il numero di produzioni era però limitato, e la fruizione era rigidamente legata ai palinsesti televisivi.

Negli anni ’80 e ’90, con il consolidarsi delle tv via cavo e satellitari, il panorama si è arricchito. Serie come Twin Peaks, Beverly Hills 90210 e X-Files hanno contribuito a rendere le produzioni televisive veri e propri fenomeni di massa. Tuttavia, è stato l’avvento dello streaming a partire dagli anni 2010 a rivoluzionare definitivamente l’industria.

Piattaforme come Netflix hanno introdotto il concetto del “binge-watching”, cioè la possibilità di guardare intere stagioni in una volta sola, spingendo i produttori a incrementare il numero di contenuti per soddisfare una domanda sempre crescente. Secondo il sito Variety, solo nel 2021 Netflix ha investito oltre 17 miliardi di dollari nella produzione di film e serie tv​.

Oggi, grazie allo streaming, la produzione è diventata globale: accanto ai titoli statunitensi, spopolano le serie spagnole come La Casa di Carta, i k-drama sudcoreani come Squid Game, e le produzioni nordiche di genere crime come The Bridge.

Quante serie tv esistono oggi: una stima globale

Se ti stai chiedendo quante serie tv esistono oggi nel mondo, è difficile individuare un numero esatto, perché il panorama è estremamente dinamico e in continua evoluzione. Tuttavia, alcune stime ci aiutano a farci un’idea della portata del fenomeno.

Secondo il report di FX Networks citato da The Hollywood Reporter, solo negli Stati Uniti nel 2022 sono state prodotte 599 serie tv originali. Questo dato è chiamato “Peak TV”, ovvero il picco della produzione seriale, e mostra come l’offerta sia diventata smisurata rispetto al passato. Ma gli Stati Uniti rappresentano solo una parte del mercato globale.

A livello mondiale, l’espansione delle piattaforme di streaming e la nascita di contenuti originali in paesi come Corea del Sud, India, Spagna e Brasile ha fatto esplodere il numero di serie prodotte. Variety stima che, considerando tutte le piattaforme e le emittenti televisive, ogni anno vengano distribuite circa 2.500 nuove serie tv. Di queste, circa il 40% è prodotto al di fuori degli Stati Uniti.

Una ricerca della società Ampere Analysis ha evidenziato come nel 2023 le piattaforme globali abbiano prodotto oltre 3.000 titoli seriali originali. La crescita è stata trainata soprattutto da Netflix, Prime Video e Disney+, ma anche dai player locali come Viu in Asia e Globo in Brasile.

Possiamo quindi stimare che, considerando tutte le serie tv prodotte dagli anni ’50 a oggi, il totale superi ampiamente le 50.000 produzioni, se includiamo sia quelle mainstream che le produzioni minori e indipendenti.

Alcuni dati significativi:

599 serie originali prodotte negli USA nel 2022 (Fonte: FX Networks);

(Fonte: FX Networks); Oltre 2.500 nuove serie ogni anno nel mondo (Fonte: Variety);

(Fonte: Variety); Circa 3.000 titoli originali prodotti dalle piattaforme nel 2023 (Fonte: Ampere Analysis).

I mercati emergenti: Asia, Sud America e il fenomeno delle serie locali

Negli ultimi anni, il concetto di “serie tv” ha subito una trasformazione globale. Se fino agli anni Duemila il dominio era quasi esclusivamente statunitense, oggi la situazione è molto diversa. I mercati emergenti come l’Asia e il Sud America sono diventati protagonisti assoluti, contribuendo in maniera significativa all’espansione del numero di serie tv prodotte nel mondo.

Corea del Sud e il boom dei k-drama

Un caso emblematico è quello della Corea del Sud, diventata ormai un vero e proprio polo dell’industria seriale. I cosiddetti k-drama, come Squid Game e The Glory, hanno conquistato milioni di spettatori a livello globale. Secondo il Korean Film Council, nel 2022 l’industria dell’intrattenimento sudcoreana ha generato oltre 10 miliardi di dollari, gran parte dei quali derivanti proprio dalle produzioni seriali. Netflix, ad esempio, ha investito più di 2,5 miliardi di dollari solo in contenuti coreani tra il 2023 e il 2025​.

India e Bollywood televisivo

Anche l’India sta vivendo una crescita esplosiva. Non solo cinema di Bollywood, ma anche piattaforme come Hotstar e Zee5 stanno producendo decine di serie ogni anno. Titoli come Sacred Games e The Family Man hanno raggiunto un successo internazionale, spingendo Netflix e Amazon Prime a investire pesantemente nel paese.

Sud America e la nuova telenovela

Infine, in Sud America, in particolare in Brasile e Messico, si assiste a una sorta di “evoluzione della telenovela”. Le nuove produzioni, come 3% e Monarca, mantengono elementi narrativi tradizionali, ma strizzano l’occhio al pubblico globale. Anche qui, Netflix e Amazon sono protagonisti, tanto che il gigante dello streaming ha aperto uno stabilimento di produzione proprio in Messico.

Numeri in crescita

Secondo un report di Omdia, l’Asia è oggi il secondo mercato mondiale per numero di produzioni seriali, dietro solo agli Stati Uniti. La regione rappresenta il 24% delle nuove serie tv globali, mentre il Sud America si attesta intorno al 10%.

Le piattaforme di streaming e il ruolo chiave nell’aumento delle serie tv

Uno dei motivi principali dell’incredibile crescita nel numero di serie tv prodotte in tutto il mondo è senza dubbio l’espansione delle piattaforme di streaming. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ e HBO Max hanno rivoluzionato il modo di produrre e consumare contenuti audiovisivi.

Netflix: il colosso che ha cambiato le regole

Netflix, nata come servizio di noleggio DVD negli anni 2000, è oggi il leader indiscusso dello streaming globale. Nel 2023 ha superato i 230 milioni di abbonati in tutto il mondo e ha investito circa 17 miliardi di dollari nella produzione di contenuti originali​. Titoli come Stranger Things, The Witcher e Squid Game sono diventati veri fenomeni culturali.

Amazon Prime Video e Disney+: la concorrenza cresce

Prime Video non è stata da meno, investendo pesantemente soprattutto nel settore delle produzioni ad alto budget come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, costata oltre 450 milioni di dollari per la prima stagione​. Anche Disney+, forte dei brand Marvel e Star Wars, ha lanciato serie come The Mandalorian e WandaVision, conquistando milioni di spettatori.

Apple TV+ e HBO Max: qualità prima della quantità

Apple TV+ ha scelto una strategia più selettiva, puntando su pochi titoli di qualità come Ted Lasso e The Morning Show. HBO Max, erede della tradizione di HBO, continua a produrre serie di successo come House of the Dragon e Succession.

La frammentazione dell’offerta

Questa corsa alla produzione ha portato a una vera e propria saturazione del mercato, con l’utente che oggi si trova spesso disorientato di fronte a un’offerta vastissima. Secondo un’indagine di Deloitte, il 47% degli abbonati ai servizi di streaming ha dichiarato di sentirsi sopraffatto dal numero di contenuti disponibili.

Conclusione: il futuro delle serie tv tra quantità e qualità

Rispondere con esattezza alla domanda quante serie tv esistono al mondo è quasi impossibile, vista la continua crescita del settore. Possiamo dire con certezza che il numero di produzioni globali ha superato le 50.000 serie nella storia della televisione, e che ogni anno vengono aggiunti oltre 2.500 nuovi titoli.

Tuttavia, gli esperti iniziano a interrogarsi su quale sarà il futuro. Dopo il “Peak TV” statunitense, alcune piattaforme stanno rallentando gli investimenti a causa di bilanci in sofferenza e saturazione del pubblico. Netflix, per esempio, ha dichiarato che nei prossimi anni punterà più su qualità e sostenibilità economica piuttosto che su quantità​.

Parallelamente, continua a crescere la richiesta di produzioni locali. Gli utenti vogliono storie che riflettano le loro culture e realtà. Ecco perché i mercati di Asia, Europa e Sud America giocheranno un ruolo sempre più centrale, contribuendo ad ampliare ulteriormente il numero di serie tv nel mondo.

Chi ama le serie tv, insomma, può stare tranquillo: le possibilità di trovare nuovi titoli da scoprire sono pressoché infinite.

Quante serie tv esistono al mondo? – Domande frequenti

Quante serie tv vengono prodotte ogni anno?

Ogni anno, a livello globale, vengono prodotte circa 2.500-3.000 nuove serie tv, secondo stime di Variety e Ampere Analysis.

Qual è il paese che produce più serie tv?

Gli Stati Uniti restano il principale produttore mondiale di serie tv, ma paesi come Corea del Sud, India e Spagna stanno guadagnando sempre più rilevanza.

Quante serie tv esistono in totale nella storia?

Si stima che dall’inizio della televisione ad oggi siano state prodotte oltre 50.000 serie tv in tutto il mondo.

Il numero di serie tv continuerà a crescere?

Sebbene alcune piattaforme abbiano iniziato a ridurre gli investimenti, il trend globale mostra che i mercati emergenti come Asia e Sud America continueranno a far aumentare il numero di nuove produzioni.