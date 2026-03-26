In breve: La visualizzazione ricorrente degli stessi amici su Facebook è determinata dall’algoritmo di ranking del Feed, che privilegia i profili con cui interagisci di più (like, commenti, messaggi). Questo sistema mira a massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma mostrando contenuti ritenuti più rilevanti in base ai tuoi comportamenti passati.
Cos’è l’algoritmo di selezione dei contenuti
Il fenomeno degli “stessi amici” su Facebook è il risultato di un processo di filtraggio automatizzato che seleziona circa 300 contenuti prioritari tra le migliaia potenzialmente disponibili ogni giorno. L’algoritmo analizza la prossimità relazionale e la frequenza di interazione per personalizzare l’esperienza utente.
Come funziona
L’algoritmo di Facebook si basa su quattro segnali principali:
- Come cambiare gli amici in primo piano su Facebook
- In che ordine compaiono gli amici su Facebook
- Come eliminare definitivamente l’account Facebook da cellulare
- Inventario: l’insieme di tutti i post pubblicati dai tuoi contatti e dalle pagine seguite.
- Segnali: i dati sull’autore del post e sulla tua propensione a interagire con lui.
- Previsioni: stime statistiche sulla probabilità che tu metta un “mi piace” o condivida.
- Punteggio di rilevanza: un valore numerico assegnato a ogni post che ne determina la posizione nel Feed.
Perché accade (Il fattore Engagement)
Facebook utilizza un modello di apprendimento automatico chiamato EdgeRank (evolutosi in sistemi più complessi). Se clicchi spesso sul profilo di una persona o visualizzi le sue foto, il sistema interpreta questo segnale come un forte interesse. Di conseguenza, i post di quella persona scaleranno la gerarchia del tuo feed, oscurando gli amici con cui non interagisci da tempo.
Vantaggi e limiti
- Vantaggio: Riduce il rumore digitale, mostrandoti subito ciò che probabilmente ti interessa di più.
- Limite: Crea una “bolla di filtraggio” (filter bubble), limitando la varietà dei contenuti e facendoti perdere aggiornamenti da contatti meno attivi o con cui hai meno scambi diretti.
Come modificare la visualizzazione
Per uscire dal loop degli stessi amici, è possibile intervenire manualmente sulle impostazioni:
- Preferenze del Feed: Seleziona “Preferiti” per dare priorità a contatti specifici (fino a 30).
- Opzione “Più recenti”: Ordina il feed in ordine cronologico anziché per pertinenza.
- Interazione consapevole: Commentare o cercare attivamente profili “scomparsi” segnalerà all’algoritmo di voler ripristinare quei contenuti nel feed.
Errori comuni
Un mito diffuso suggerisce che copiare e incollare uno stato testuale possa “resettare” l’algoritmo di Facebook per vedere più amici. Non esiste alcuna prova tecnica o dichiarazione ufficiale che confermi l’efficacia di questa pratica; l’algoritmo risponde solo a interazioni reali e impostazioni di sistema.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.