In breve: L’ordine degli amici su Facebook è determinato dall’algoritmo di ranking che valuta l’intensità delle interazioni passate e presenti. Il sistema analizza segnali come visite ai profili, messaggi in chat, commenti e tag per mostrare prioritariamente le persone con cui l’utente ha il legame digitale più stretto.

Cos’è l’ordine degli amici su Facebook

Rappresenta la gerarchia visiva con cui i contatti appaiono nelle liste “Amici”, nelle interazioni della chat o nei suggerimenti. Non è un elenco cronologico o alfabetico, ma una selezione dinamica basata sul livello di coinvolgimento (engagement) reciproco tra due account.

Come funziona l’algoritmo

L’algoritmo di Facebook utilizza diversi segnali di rilevanza per ordinare i contatti:

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Interazioni dirette: Frequenza di messaggi su Messenger, tag in foto e commenti ai post.

Frequenza di messaggi su Messenger, tag in foto e commenti ai post. Visualizzazioni del profilo: La frequenza con cui visiti il profilo di un amico o viceversa.

La frequenza con cui visiti il profilo di un amico o viceversa. Interessi comuni: Partecipazione agli stessi gruppi o eventi e reazioni a contenuti simili.

Partecipazione agli stessi gruppi o eventi e reazioni a contenuti simili. Recentezza: I nuovi amici o le interazioni avvenute nelle ultime 24-48 ore ricevono spesso una priorità temporanea.

Dove si osserva l’ordine

L’ordinamento varia leggermente in base alla sezione della piattaforma:

Lista Amici sul profilo: Mostra spesso le persone con cui interagisci di più o con cui hai più amici in comune. Barra laterale della Chat: Visualizza i contatti attivi o quelli contattati più di frequente. Riquadro “Amici” in Home: Spesso presenta i profili con cui hai avuto interazioni recenti o significative.

Fattori che influenzano il posizionamento

Oltre alle interazioni, Facebook considera la qualità del legame. Se due utenti sono indicati come “Familiari” o “Amici stretti” nelle impostazioni, questi avranno una precedenza sistematica. Anche la condivisione di informazioni lavorative o scolastiche identiche può aumentare il punteggio di rilevanza nell’ordine visualizzato.

Limiti e privacy

È importante notare che l’ordine non è statico e cambia continuamente in base al comportamento dell’utente. Facebook non rende pubblici i pesi esatti di ogni interazione per proteggere la privacy dei dati e l’integrità del sistema. Pertanto, l’ordine visualizzato dall’utente A verso l’utente B potrebbe non coincidere esattamente con quello visto dall’utente B.