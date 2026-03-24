Resident Evil compie 30 anni: il segreto horror che ha cambiato tutto ora svelato

Il terrore puro ha un nuovo volto da tre decenni e non accenna a svanire. Resident Evil festeggia 30 anni di successi, rivelando le radici oscure che hanno trasformato un esperimento Capcom nel re dei survival horror.

Un’eredità nata dal cinema horror

Tutto è iniziato con un debito verso il passato. Sebbene molti lo considerino un’idea originale, il primo capitolo deve la sua esistenza a Sweet Home, un oscuro film horror giapponese che ha gettato le basi per le meccaniche di gioco che oggi diamo per scontate.

Senza quella pellicola di culto e l’atmosfera soffocante dei corridoi chiusi, la Villa Spencer non sarebbe mai stata così terrificante. Capcom ha saputo mescolare la cultura nipponica con i tropi del cinema occidentale, creando un mix letale.

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L’influenza di Hollywood e il tocco slasher

Non sono stati solo i fantasmi giapponesi a plasmare il franchise. Resident Evil ha rubato l’anima a capolavori come Aliens e Non aprite quella porta, portando su schermo quella sensazione di impotenza e minaccia costante.

L’uso sapiente delle inquadrature fisse nei primi capitoli imitava la regia cinematografica, costringendo il giocatore a temere ciò che si nascondeva oltre l’angolo. Questa formula ha permesso alla serie di evolversi, passando dai lenti zombie ai parassiti dinamici senza mai perdere la propria identità.

Perché la saga domina ancora il mercato

Dopo 30 anni, Resident Evil non è solo un ricordo nostalgico, ma un colosso che macina record. La capacità di Capcom di reinventarsi, alternando la prima e la terza persona e puntando su remake di altissimo livello, ha mantenuto il brand rilevante per ogni generazione di console.

Resident Evil non ha solo inventato il survival horror; ha insegnato al mondo che la paura è l’unica emozione che non invecchia mai.

Cosa succede adesso

Il futuro appare più cupo e promettente che mai. Con nuove tecnologie e l’espansione verso media diversi, come serie TV e film, Capcom si prepara a lanciare i prossimi capitoli che promettono di alzare l’asticella del realismo e del terrore psicologico.