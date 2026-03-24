Offerte Xbox: Dying Light e classici Rockstar a prezzi stracciati da oggi

Il sogno di ogni videogiocatore è diventato realtà questa mattina. Xbox ha appena lanciato una nuova ondata di sconti che taglia drasticamente i prezzi di titoli iconici e nuove uscite.

Cosa è successo

Il catalogo digitale di Microsoft si è aggiornato oggi, 24 marzo 2026, con una selezione di offerte che copre ogni genere. Dai grandi classici dell’era Xbox 360 fino alle novità più recenti, i ribassi raggiungono soglie che non si vedevano da mesi.

I dettagli delle offerte

Tra i protagonisti assoluti spicca Dying Light: The Beast, accompagnato da successi indie come A Little to the Left. Gli amanti del passato possono finalmente recuperare perle come Bully: Scholarship Edition e il leggendario Rockstar Table Tennis a pochi euro.

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Non mancano i pezzi da novanta: Minecraft Dungeons e Sunset Overdrive guidano la carica degli sconti insieme alla follia di Borderlands 2. La varietà dei titoli coinvolti suggerisce una strategia mirata a svuotare le liste dei desideri di milioni di utenti.

Perché la notizia è importante ora

In un periodo di rincari per il mercato videoludico, questa mossa di Xbox arriva come un sollievo per il portafoglio. È il momento perfetto per recuperare quei titoli che avevi lasciato indietro, approfittando di prezzi che probabilmente non torneranno così bassi prima dell’estate.

“Non è solo una lista di sconti, è l’occasione d’oro per ricostruire la propria libreria digitale senza prosciugare il conto.”

Cosa succede adesso

Le offerte sono già attive sul Microsoft Store e rimarranno disponibili per un periodo limitato. Il consiglio è di controllare immediatamente la propria console: i titoli più cercati potrebbero scalare le classifiche di vendita entro poche ore.