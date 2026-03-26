In breve: Attualmente, Facebook non offre una funzione specifica per selezionare manualmente singoli amici da mettere “in primo piano” sul profilo. È tuttavia possibile influenzare chi appare nel riquadro “Amici” modificando le impostazioni della privacy della lista o utilizzando la funzione “Amici stretti” per dare priorità ai loro contenuti nel feed.

Cos’è la gestione degli amici su Facebook

La gestione degli amici riguarda la capacità dell’utente di organizzare le proprie connessioni e controllare la visibilità dei contatti sul profilo pubblico. Sebbene l’algoritmo di Facebook mostri spesso i profili con cui si interagisce di più, l’utente può intervenire limitando chi può vedere l’intera lista.

Come funziona la visualizzazione

Il riquadro degli amici visualizzato sul profilo è dinamico e gestito dall’algoritmo di Facebook. I criteri principali che determinano l’ordine includono:

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Interazioni frequenti: Commenti, like e messaggi privati.

Commenti, like e messaggi privati. Amici comuni: Numero di connessioni condivise tra i profili.

Numero di connessioni condivise tra i profili. Attività recente: Nuove amicizie o tag in foto e post.

Come influenzare la lista amici

Non esiste un tasto “Modifica ordine”, ma si possono usare questi metodi indiretti:

Lista Amici Stretti: Inserire un contatto in questa categoria aumenta la priorità dei suoi post, segnalando all’algoritmo un legame rilevante. Impostazioni Privacy: Accedere a “Impostazioni e privacy” > “Chi può vedere la tua lista degli amici” per nascondere del tutto la sezione o renderla visibile solo a determinati gruppi.

Errori comuni

L’errore più frequente è cercare la funzione “Amici in primo piano” nelle impostazioni del profilo: questa opzione è stata rimossa anni fa per dare spazio alle “Storie” e agli “Elementi in primo piano” (foto o video). Un altro errore è pensare che l’ordine sia puramente cronologico; è invece basato sull’engagement.

Vantaggi e limiti

Vantaggio: La privacy granulare permette di proteggere la propria rete di contatti da estranei.

La privacy granulare permette di proteggere la propria rete di contatti da estranei. Limite: La mancanza di controllo manuale impedisce di fissare staticamente una persona specifica in cima alla lista amici del profilo.

Domande frequenti

Posso fissare un amico in alto? No, non esiste una funzione di “pinning” per i contatti.

No, non esiste una funzione di “pinning” per i contatti. Gli altri vedono lo stesso ordine? No, l’ordine può variare in base a chi visualizza il profilo e alle sue connessioni con i tuoi amici.