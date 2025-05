Relazione visita domiciliare assistente sociale esempio

RELAZIONE DI VISITA DOMICILIARE

Assistente Sociale: [Nome e Cognome]

Data della visita: [gg/mm/aaaa]

Nome del/la beneficiario/a: [Nome e Cognome]

Indirizzo: [Via, numero civico – CAP, Città, Provincia]

Ente richiedente: [es. Tribunale dei Minori, Servizi Sociali, etc.]

1. Finalità della visita

La visita domiciliare è stata effettuata al fine di raccogliere elementi utili alla valutazione della situazione familiare, sociale ed economica del/la beneficiario/a, in risposta alla richiesta formulata da [nome dell’ente o autorità].

2. Descrizione del contesto abitativo

L’abitazione si presenta [propria, in affitto, occupata senza titolo, ecc.], ubicata in zona [urbana/periferica/rurale]. È composta da [numero] vani, in condizioni [buone, precarie, insalubri]. Sono presenti [arredi essenziali, segni di trascuratezza, animali, umidità, ecc.].

3. Composizione del nucleo familiare

Nome Relazione Età Occupazione Reddito

Durante la visita si è rilevato che i rapporti familiari sono [armoniosi, conflittuali, assenti]. Alcuni membri risultano [malati, disoccupati, con disabilità, ecc.].

4. Situazione socio-economica

La famiglia percepisce un reddito mensile pari a circa € [xxx], proveniente da [lavoro dipendente/autonomo, sussidi pubblici, pensioni, ecc.]. È stato segnalato [mancanza di risorse, debiti, impossibilità di sostenere spese primarie].

5. Valutazione professionale

Alla luce degli elementi osservati, si evidenzia una condizione di [fragilità/vulnerabilità sociale/rischio di esclusione], che richiede l’attivazione di interventi mirati in ambito socioassistenziale.

La situazione risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente (es. Legge 328/2000, Codice Civile, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo o delle persone con disabilità, ecc.).

6. Proposte e raccomandazioni

Si propone:

Presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali;

Attivazione di supporto psicologico/educativo;

Valutazione per l’accesso a misure di sostegno al reddito o servizi diurni/residenziali;

Segnalazione all’autorità giudiziaria, se necessario.

Luogo, lì [Data]

Firma:

[Nome e Cognome – Assistente Sociale]

[Iscrizione all’albo professionale – N°]