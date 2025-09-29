Quando una persona anziana necessita di un ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o una Casa di Riposo, l’intervento dell’Assistente Sociale è un passaggio fondamentale e obbligatorio. Questa figura professionale non si occupa solo della burocrazia, ma svolge un’attenta valutazione multidimensionale per garantire che l’inserimento sia appropriato e risponda realmente ai bisogni dell’anziano.

Il processo si attiva spesso tramite la Segnalazione al Servizio Sociale (Comunale o Distrettuale) da parte della famiglia, del Medico Curante o dell’Ospedale.

I Requisiti e le Aree di Valutazione Chiave

La verifica dell’assistente sociale si inserisce nel contesto dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) o Equipe Multidisciplinare e mira ad analizzare due macro-aree: la situazione socio-ambientale e la situazione economica.

Potrebbe interessarti anche:

1. La Valutazione Socio-Ambientale (Il Contesto di Vita)

Questa è l’area dove l’assistente sociale approfondisce il contesto in cui vive l’anziano, spesso attraverso un colloquio con la persona stessa e i familiari di riferimento, e talvolta, se previsto dal protocollo locale, con una visita domiciliare di pre-ingresso.

Cosa si verifica in dettaglio:

Rete Assistenziale e Familiare (Criteri IACAd): Si valuta la presenza, la disponibilità e la capacità del caregiver principale (coniuge, figli, parenti) di fornire l’assistenza necessaria a domicilio. Ad esempio, la presenza di un figlio unico o un coniuge anziano con problemi di salute può aumentare l’indicatore di necessità assistenziale esterna.

Si valuta la presenza, la disponibilità e la capacità del (coniuge, figli, parenti) di fornire l’assistenza necessaria a domicilio. Ad esempio, la presenza di un o un coniuge anziano con problemi di salute può aumentare l’indicatore di necessità assistenziale esterna. Grado di Autonomia: Si utilizzano schede di valutazione standardizzate, come la SVAMA (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell’Adulto e dell’Anziano) a livello regionale, per definire il livello di non autosufficienza in termini di attività di vita quotidiana (ADL) e strumentali (IADL).

Si utilizzano schede di valutazione standardizzate, come la a livello regionale, per definire il livello di in termini di attività di vita quotidiana (ADL) e strumentali (IADL). Condizione Abitativa: L’assistente sociale valuta l’adeguatezza dell’abitazione in relazione alle condizioni fisiche dell’anziano. Sono presenti barriere architettoniche ? Le condizioni igieniche e strutturali dell’alloggio sono sufficienti? Una casa inadatta o isolata, non raggiungibile dai servizi essenziali, è un fattore che spinge verso la residenzialità.

L’assistente sociale valuta l’adeguatezza dell’abitazione in relazione alle condizioni fisiche dell’anziano. Sono presenti ? Le dell’alloggio sono sufficienti? Una casa inadatta o isolata, non raggiungibile dai servizi essenziali, è un fattore che spinge verso la residenzialità. Bisogno Relazionale e di Socializzazione: Si verifica se l’anziano ha opportunità di vita di relazione e socializzazione, aspetti fondamentali per il benessere psicologico che una struttura può meglio garantire in assenza di una rete sociale esterna.

2. La Valutazione Economica (L’ISEE e la Copertura della Retta)

Un aspetto cruciale, soprattutto per l’accesso a posti convenzionati o l’ottenimento dell’integrazione della retta, è la situazione finanziaria.

ISEE e Patrimonio Mobiliare: È richiesto l’ ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità per valutare la capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare. In molte regioni, l’accesso all’integrazione della quota sociale (la parte della retta non sanitaria) da parte del Comune è vincolato al rispetto di precisi limiti di reddito e patrimonio .

È richiesto l’ in corso di validità per valutare la capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare. In molte regioni, l’accesso all’integrazione della (la parte della retta non sanitaria) da parte del Comune è vincolato al rispetto di precisi . Quota di Contribuzione: L’Assistente Sociale collabora per determinare la quota di retta a carico dell’anziano e/o della sua famiglia. Se il reddito dell’anziano (solitamente pensione più eventuali rendite) non copre l’intera quota sociale, il Comune o l’Ente gestore può intervenire per l’integrazione, dopo aver verificato l’assenza di altri redditi e patrimoni significativi (rif. DPCM 159/2013 e normative regionali).

La visita e la valutazione si concludono con la stesura del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), un documento che riassume i bisogni emersi e definisce gli obiettivi di intervento e assistenza nella struttura.

Domande Frequenti (FAQ)

Quali documenti devo preparare per la visita dell’assistente sociale?

È fondamentale avere a portata di mano la documentazione sanitaria recente, la Scheda SVAMA (se già compilata), il verbale di invalidità civile (se esistente) e i documenti amministrativi come carta d’identità, codice fiscale e l’attestazione ISEE aggiornata. Questi documenti consentono all’assistente sociale di avere un quadro completo della situazione sociosanitaria ed economica.

L’assistente sociale può rifiutare l’ingresso in casa anziani?

L’assistente sociale non “rifiuta” l’ingresso, ma la sua valutazione, integrata da quella sanitaria dell’UVG, definisce l’appropriatezza del ricovero. Se l’anziano risulta non avere un grado di non autosufficienza sufficiente o se il suo contesto domiciliare è ancora adeguato, l’Equipe può proporre alternative come l’assistenza domiciliare integrata (ADI) o l’inserimento in un Centro Diurno, piuttosto che la residenzialità totale.

Cosa succede se l’anziano non può pagare l’intera retta?

Se la valutazione economica tramite ISEE dimostra che l’anziano non ha risorse sufficienti per coprire la quota sociale della retta (l’altra metà, quella sanitaria, è a carico del Servizio Sanitario Nazionale), l’Assistente Sociale attiva la procedura per la richiesta di integrazione della retta da parte del Comune di residenza. Questo intervento è un diritto garantito dalla legge per le persone non autosufficienti, al fine di garantire l’accesso alle cure necessarie.