Salute: Le aziende devono sostenere il benessere delle donne

Il benessere dei dipendenti un fattore importante per le aziende soprattutto in questo periodo di pandemia

Uno dei principali temi di maggiore interesse e preoccupazione nelle aziende, derivato dall’attuale crisi COVID-19, è la salute e il benessere dei dipendenti. Indubbiamente, le aziende hanno concentrato i loro sforzi sull’adozione di misure che consentano loro di mantenere la continuità aziendale garantendo al contempo la sicurezza ai propri dipendenti.

È risaputo che i ruoli della maggior parte di noi sono cambiati negli ultimi anni e, con l’arrivo di COVID-19, ha portato grandi sfide sul posto di lavoro e in famiglia.

Molti hanno ritenuto necessario lavorare da casa e dover combinare le faccende domestiche e la responsabilità scolastica per i propri figli, insieme alla parte lavorativa, che ha avuto grandi impatti.

I dati della “Indagine regionale 2020: come è stato trasformato l’ambiente lavorativo e familiare?“, Preparata dalla IAE Business School , indicano che esiste ancora una grande area di opportunità in termini di distribuzione e parità del lavoro domestico, data che le faccende domestiche sono ancora svolte esclusivamente da donne.

In questo senso, sembra che le donne debbano assumersi il carico mentale e sfruttare poi il tempo libero e in generale la nostra giornata lavorativa, per coordinare tutti i compiti.

Ogni donna e ogni persona ha realtà diverse, ma ci sono cose che stiamo vivendo tutte uguali: isolamento e stati d’animo vulnerabili.

In questo modo, il mantenimento del benessere fisico e mentale dei dipendenti è importante per la sostenibilità e la produttività delle aziende. Senza dubbio, un collega sano è più produttivo, si concentra maggiormente sui compiti, raggiunge gli obiettivi e rende l’azienda più redditizia.

Tuttavia, dobbiamo trovare un equilibrio nel nostro ruolo di donna e di professionista, fisicamente, mentalmente, socialmente ed economicamente. Il primo benessere a cui dovremmo pensare è quello di noi stessi.

Ad esempio, una delle prime aree in cui possiamo fare la differenza, e che non dipende da nessun altro, è cercare il nostro benessere finanziario. Dobbiamo diventare consapevoli di dove siamo, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie sane, nonché le attitudini per raggiungere i nostri obiettivi.

Alcune organizzazioni stanno iniziando a fare un’analisi di ciò che possono fare per aiutare le donne a raggiungere questo benessere finanziario, ad esempio, con piani finanziari focalizzati su di loro. Possono anche generare vantaggi che consentono loro di atterrare i propri risparmi o strategie di investimento, come il fondo di risparmio o la cassa di risparmio.

VIA