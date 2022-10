Scegliere il miglior cioccolato fondente del supermercato

Il cioccolato è uno dei dolci più amati da milioni di persone in tutto il mondo.

Molte persone con un debole per i dolci mangiano quotidianamente cioccolato, cioccolatini e vari dessert con cioccolato.

Come scegliere la dolcezza del cioccolato

Come scegliere la dolcezza “giusta”, come si può verificare l’idoneità del cioccolato a casa e a che età si può dare il cioccolato ai bambini?

Quando si acquista questo prodotto, gli esperti consigliano, prima di tutto, di prestare attenzione al contenuto di cacao: più è, meglio è. Naturalmente, anche la durata di conservazione del prodotto è importante.

Se a casa dopo l’acquisto hai trovato una copertura grigiastra su un prodotto di cioccolato, esistono varie spiegazioni.

Questa potrebbe essere una violazione della tecnologia di produzione. A causa di un temperaggio improprio (questo è il processo di riscaldamento e raffreddamento del cioccolato a determinate temperature, a causa della quale il burro di cacao si indurisce in una certa struttura cristallina), che provoca la fioritura di grasso, la placca stessa.

Inoltre, un tale difetto può verificarsi anche se vengono violate le regole per il trasporto o la conservazione del cioccolato: inizia a sciogliersi a temperature superiori a 30 gradi, il burro di cacao viene in superficie, il che conferisce al cioccolato un aspetto poco appetitoso.

Inoltre, potrebbe esserci una fioritura di zucchero, che si verifica se il cioccolato è stato conservato a bassa temperatura e quindi è stato trasferito in una stanza calda: sulla superficie compaiono gocce di condensa, in cui lo zucchero si dissolve.

Di fronte a questo problema, l’acquirente ha il diritto di tornare in negozio e restituire il prodotto. Tali beni devono essere cambiati o rimborsati.

Come controllare il cioccolato del supermercato

“Quando hai scartato una barretta di cioccolato, guarda il suo aspetto, se è opaca, deformata, allora è stata conservata in modo errato. Se la superficie è lucida, scricchiola quando si morde o si rompe: questo è uno dei segni del cioccolato fresco e di alta qualità. Quando acquisti, assicurati anche che non ci siano macchie di grasso sulla confezione: ciò indica che il prodotto è stato conservato in modo errato“, spiegano gli esperti.

Per quanto riguarda i bambini, si consiglia loro di somministrare il cioccolato non prima di tre anni e di prestare nuovamente attenzione alla composizione. Più latte è nella composizione, meglio è per il bambino.

Per gli adulti è meglio consumare al mattino cioccolato fondente o amaro. Contiene l’aminoacido triptofano e magnesio: sono responsabili della sensazione di felicità che dà il cioccolato.

Inoltre, l’uso del cioccolato riduce il rischio di infarto miocardico acuto, migliora la memoria e la salute vascolare.