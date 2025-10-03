La questione di quando i Servizi Sociali possono togliere i figli è molto delicata e disciplinata con estremo rigore dalla legge italiana, in particolare dal Codice Civile (artt. 330, 333 e 403, quest’ultimo modificato dalla Riforma Cartabia) e dalla Legge n. 184/1983 sull’adozione e l’affidamento dei minori. L’allontanamento è considerato l’extrema ratio, ovvero l’ultima spiaggia, da adottare solo quando la permanenza del minore nella famiglia d’origine è ritenuta gravemente pregiudizievole per la sua incolumità psico-fisica.

I Presupposti per l’Intervento

I Servizi Sociali intervengono su disposizione dell’Autorità Giudiziaria (principalmente il Tribunale per i Minorenni), o, in casi eccezionali e urgenti, in via diretta (come prevede il novellato art. 403 c.c.) per mettere subito in sicurezza il minore.

I motivi che possono portare a un provvedimento di allontanamento sono legati a una carenza nelle funzioni genitoriali tale da esporre il minore a un rischio serio. Tra le situazioni più gravi si includono:

Abbandono Materiale o Morale: Non si tratta solo di indigenza economica (che, da sola, non è motivo di allontanamento, come ribadito dalle Linee Guida del CNOAS), ma di una grave trascuratezza fisica o emotiva. Esempi sono la malnutrizione cronica, la mancanza di cure igieniche essenziali, o l’assenza di sostegno affettivo ed educativo. Maltrattamenti e Violenza: Ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale subita o assistita dal minore (la cosiddetta “violenza assistita”) è un presupposto fondamentale per l’intervento. La violenza intrafamiliare è considerata un grave danno per lo sviluppo del bambino. Incapacità Genitoriale Grave: Rientrano in questa categoria situazioni in cui i genitori sono drogati, alcolisti cronici, o affetti da patologie psichiche non gestite che li rendono incapaci di rispondere ai bisogni primari e di sicurezza del figlio. Pericolo nell’Ambiente Familiare: Quando l’ambiente è insalubre o espositivo a grave pericolo per l’incolumità del minore (es. frequentazioni criminali, sfruttamento, prostituzione).

La Procedura: Non è una Decisione Arbitraria

L’allontanamento non è mai una decisione autonoma e definitiva degli assistenti sociali, ma è un atto giudiziario che segue un percorso ben preciso:

Segnalazione: La situazione di pregiudizio viene segnalata ai Servizi Sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (T.M.) da scuole, medici, vicini o dalle Forze dell’Ordine.

La situazione di pregiudizio viene segnalata ai Servizi Sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (T.M.) da scuole, medici, vicini o dalle Forze dell’Ordine. Indagine e Valutazione: I Servizi Sociali conducono un’indagine accurata sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, redigendo una relazione per l’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo primario è sempre rimuovere la causa del disagio , non la famiglia.

I Servizi Sociali conducono un’indagine accurata sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, redigendo una relazione per l’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo primario è sempre , non la famiglia. Intervento d’Urgenza (Art. 403 c.c.): Solo in caso di assoluta urgenza e grave rischio immediato , l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Comune (tramite il Sindaco/Dirigente delegato) possono disporre il collocamento immediato del minore in un luogo sicuro (affido familiare o comunità). Questo provvedimento deve essere comunicato immediatamente al Pubblico Ministero minorile e convalidato dal T.M. entro 72 ore.

Solo in caso di , l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Comune (tramite il Sindaco/Dirigente delegato) possono disporre il collocamento immediato del minore in un luogo sicuro (affido familiare o comunità). Questo provvedimento deve essere comunicato immediatamente al Pubblico Ministero minorile e convalidato dal T.M. entro 72 ore. Provvedimento del Giudice: Nei casi meno urgenti, il T.M. valuta la relazione e dispone l’affidamento del minore ai Servizi Sociali (art. 333 c.c., limitazione della responsabilità) o, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).

È fondamentale sottolineare che l’allontanamento è sempre un provvedimento temporaneo e mira, quando possibile, al recupero delle capacità genitoriali e al rientro del minore nella famiglia d’origine, attraverso un progetto di sostegno e monitoraggio.

Domande Frequenti (FAQ)

1. La povertà economica è un motivo sufficiente per togliere un figlio? Assolutamente no. La condizione di indigenza o difficoltà economica della famiglia non è, da sola, un motivo sufficiente per l’allontanamento. I Servizi Sociali hanno il dovere di supportare la famiglia con aiuti economici e di assistenza. L’intervento è giustificato solo quando la povertà si accompagna a una grave incapacità di prendersi cura del bambino o a condizioni di degrado che ne compromettono la salute fisica o morale.

2. Chi decide l’allontanamento di un minore? La decisione di allontanare un minore è sempre presa dall’Autorità Giudiziaria, in Italia dal Tribunale per i Minorenni. I Servizi Sociali e le Forze dell’Ordine possono intervenire in via d’urgenza (Art. 403 c.c.) solo quando il minore è esposto a un pericolo immediato e grave che richiede un intervento immediato. Anche in questi casi, il provvedimento deve essere convalidato dal Tribunale entro un massimo di 72 ore.

3. L’allontanamento è sempre definitivo? No, l’allontanamento è per legge un provvedimento di natura temporanea. L’obiettivo primario è il recupero delle capacità genitoriali per permettere al minore di rientrare nel nucleo familiare d’origine. Se le cause del disagio vengono rimosse e i genitori dimostrano di aver recuperato le adeguate competenze, il Tribunale dispone il rientro. Solo se il recupero non è possibile, si valuta un percorso alternativo come l’adozione.

4. I genitori vengono ascoltati durante la procedura? Sì, il diritto al contraddittorio è fondamentale. I genitori hanno il diritto di essere ascoltati dal Giudice e di presentare le proprie difese, spesso con l’assistenza di un avvocato. Inoltre, il minore stesso, se ha compiuto i dodici anni, o anche in età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato dal Giudice in merito alle decisioni che lo riguardano, come stabilito dalla legge.