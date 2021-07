Succo di pomodoro: Previene invecchiamento e rafforza difese immunitarie

Secondo quanto pubblicato dal sito Boldsky, gli esperti consigliano di mangiare circa 240 ml o un bicchiere di succo di pomodoro al giorno per trarne enormi benefici.

I nutrizionisti consigliano di consumare succo di pomodoro fresco o di controllare il contenuto di sodio dei prodotti conservati, perché l’eccesso di sodio può influire negativamente sulla salute.

Secondo uno studio scientifico, il succo di pomodoro contiene molti composti bioattivi come il GABA, un amminoacido naturale che funge da neurotrasmettitore per il cervello, il licopene, un pigmento naturale che conferisce ai pomodori il colore rosso e il glicoside steroideo spirosulano, che fornisce all’organismo con molti vantaggi.

Il succo di pomodoro abbassa il livello di colesterolo

Il succo di pomodoro, che contiene 13-oxo-ODA, un potente agonista alfa PPAR, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo alto nel corpo, che possono portare ad aterosclerosi, ictus e altri problemi circolatori.

l consumo di succo di pomodoro aiuta a regolare il metabolismo lipidico e l’infiammazione associata e la riproduzione, offrendo così protezione contro le malattie croniche associate al metabolismo del colesterolo alterato.

L’obesità è un importante fattore di rischio per il diabete. Il succo di pomodoro, come agonista dell’alfa-PPAR, aiuta a ridurre i livelli elevati di colesterolo e glucosio e può contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina nei pazienti con diabete.

Il succo di pomodoro rafforza il sistema immunitario

Il succo di pomodoro è noto per essere ricco di antiossidanti che rafforzano il sistema immunitario del corpo. La presenza di potenti carotenoidi come licopene e beta-carotene nel succo di pomodoro è nota per il suo effetto immunostimolante. I carotenoidi possono alterare l’espressione di molte proteine ​​coinvolte nella proliferazione cellulare e nella differenziazione cellulare insieme alla rimozione dei radicali liberi dannosi.

Il licopene nel succo di pomodoro ha proprietà antitumorali. Secondo uno studio scientifico, il consumo di prodotti a base di pomodoro è associato a una ridotta incidenza di vari tipi di cancro come polmone, stomaco, seno e prostata. Il licopene, essendo un potente antiossidante, può aiutare a liberarsi dei radicali liberi nel corpo, prevenendo così il rischio di cancro o aiutando a ridurne la progressione.

Il consumo di succo di pomodoro è associato a un ridotto rischio di malattie infiammatorie croniche e non trasmissibili come le malattie cardiache. La presenza di licopene (50,4 mg) nel succo insieme a vitamine essenziali (come la vitamina C) e acidi fenolici può aiutare a migliorare le funzioni corporee come l’abbassamento dei livelli di colesterolo e glucosio, che sono fattori di rischio per le malattie cardia

Bere succo di pomodoro può essere uno dei modi più semplici per perdere peso. Secondo un recente studio scientifico, il succo di pomodoro può aiutare a ridurre le citochine infiammatorie, la cui alta concentrazione è associata all’obesità o all’aumento del peso corporeo, della massa grassa, della massa muscolare e della circonferenza della vita. Il succo è anche a basso contenuto calorico e saziante e quindi può aiutare a perdere peso in modo sano.

Il succo di pomodoro contiene livelli significativi di licopene e GABA. Questi due composti sono noti per alleviare molti sintomi psicologici come depressione, ansia e sbalzi d’umore. Uno squilibrio dei neurotrasmettitori nel cervello può causare molti disturbi mentali e, secondo i risultati di uno studio specializzato, poiché GABA e licopene agiscono come co-neurotrasmettitori, aumentare la loro quantità attraverso fonti di cibo come il succo di pomodoro può aiutare a trattare molti disturbi di salute mentale.

Il succo di pomodoro contiene carotenoidi, che sono un composto anti-invecchiamento naturale. Includere il succo di pomodoro nella dieta quotidiana può aiutare a prevenire il danno cellulare, causato dai radicali liberi, e promuovere il rinnovamento cellulare, necessario per rallentare l’invecchiamento. Il succo aiuta anche a trattare molti problemi della pelle come acne, brufoli e pelle secca.