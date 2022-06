Tensione muscolare attenzione al colesterolo alto

Anche la tensione muscolare in determinate aree del corpo può essere sintomo di colesterolo alto.

Sebbene il corpo umano abbia bisogno di colesterolo per costruire cellule sane, livelli elevati di colesterolo nel sangue possono aumentare le possibilità di sviluppare malattie cardiache. Il colesterolo alto è causato principalmente dal consumo di cibi grassi, dall’esercizio insufficiente, dal sovrappeso e dal fumo, nonché da cause genetiche.

Secondo il Times of India, il colesterolo alto di per sé non mostra sintomi ed è quindi spesso descritto come un “killer invisibile” poiché apre la strada a seri problemi di salute senza subire segni evidenti.

Ma un accumulo di colesterolo nelle arterie può causare crampi o crampi in cinque aree del corpo, che possono essere un sintomo di malattia delle arterie periferiche (PAD), una complicanza di salute correlata al colesterolo.

La malattia delle arterie periferiche è una malattia in cui placche come il colesterolo si accumulano nelle arterie che portano il sangue alla testa, agli organi e alle estremità.

È un problema circolatorio comune in cui le arterie ristrette riducono il flusso sanguigno alle braccia o alle gambe, che non ricevono abbastanza flusso sanguigno per stare al passo con le normali esigenze. I fattori di rischio comuni per la PAD includono l’invecchiamento, il diabete e il fumo.

Quali sono i sintomi del colesterolo alto

Secondo il Dipartimento di Chirurgia dell’Università della California, San Francisco, i sintomi del colesterolo alto possono includere crampi o contrazione muscolare alle gambe e ai glutei, alle cosce e ai piedi, che possono alleviare dopo essersi riposati.

Altri sintomi di PAD includono la sensazione di pulsazioni deboli o assenti nelle gambe o nei piedi e la notazione di ferite o tagli sulle dita dei piedi, sui piedi o sulle gambe che guariscono lentamente, male o per niente. Il colore della pelle del paziente può anche diventare pallido o bluastro.

Il paziente può avvertire una temperatura più bassa in una gamba rispetto all’altra. Il paziente può anche soffrire di una scarsa crescita delle unghie sulle dita dei piedi e di una ridotta crescita dei peli sulle gambe.

Gli esperti consigliano di consultare un medico se una persona soffre di uno di questi sintomi. Nonostante questi sintomi, molte persone con PAD non hanno segni o sintomi della malattia.

Si dice che ci sono molti alimenti che possono aiutare attivamente ad abbassare il colesterolo nel sangue, ma la chiave principale è ridurre i grassi saturi e consumare invece grassi insaturi, mangiando oli vegetali come oli di oliva, girasole, noci e semi.

Gli oli di pesce sono una buona fonte di grassi sani insaturi, in particolare di grassi omega-3.

L’esercizio fisico regolare può anche abbassare i livelli di colesterolo alto. Secondo gli esperti, una persona dovrebbe fare almeno 150 minuti di esercizio a settimana.

Gli esperti consigliano che l’inizio sia graduale, poiché è possibile iniziare con l’esperienza della camminata veloce, del nuoto e del ciclismo, tenendo conto della selezione dell’attività fisica appropriata e desiderabile affinché la persona assicuri una pratica continua e regolare.