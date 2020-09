Tesla model 3 portata fino ad un campo base dell’Everest

Una Tesla Model 3 proveniente dalla Cina, è recentemente arrivata dove nessun altro Model 3 era mai arrivato prima. In un epico viaggio su strada di 5.500 km (3.400 miglia), una Tesla Model 3 Dual Motor AWD bianca ha iniziato un lungo viaggio da Shenzhen fino al campo base del Monte. Everest.

Inutile dire che qualsiasi viaggio che coinvolga una delle montagne più alte e pericolose del mondo non è qualcosa da prendere alla leggera. Alcuni che guidano al campo base dell’Everest utilizzano persino veicoli di supporto solo per essere al sicuro. Il proprietario della Model 3, da parte sua, ha intrapreso il viaggio da solo.

Abbastanza sorprendentemente, il proprietario della Tesla in questione ha dichiarato che il viaggio di 5.500 km è proseguito senza intoppi. Le immagini condivise online hanno dimostrato che la Model 3 è stata incredibilmente efficiente durante il viaggio, mostrando addirittura 131 wh / km. Ancora più impressionante, il proprietario della Model 3 ha dichiarato di provare ansia da autonomia zero poiché in ogni hotel in cui ha soggiornato c’erano allacci per auto elettriche, che gli hanno permesso di partire per il viaggio del giorno successivo con una carica completa.

Le auto elettriche sono in realtà abbastanza buone per i viaggi in luoghi come montagne. Il campo base dell’Everest, dal momento che i motori elettrici e le batterie non devono affrontare le stesse sfide affrontate dalle auto equipaggiate con il motore a combustione interna. I veicoli tradizionali che funzionano con combustibili fossili subiscono prestazioni ridotte con ossigeno ridotto, che si verifica durante la guida ad alta quota. In generale, un motore ICE perde circa il 3% della sua potenza nominale per ogni 1.000 piedi di altitudine guadagnata.

Arriving Everest Base Camp with Tesla Model 3 🏔️🚗 pic.twitter.com/ouWCJK7aaF — Tesla China (@teslacn) September 6, 2020

Se c’è qualcosa mostrato dal recente viaggio della Model 3 al campo base del Monte. Everest, è che le auto elettriche saranno probabilmente il veicolo preferito da chi ama l’avventura. Poiché non perdono potenza in alta quota, non sarebbe sorprendente se veicoli come Rivian R1T e R1S diventassero molto popolari tra gli amanti del brivido.

Il basso costo di manutenzione, coppia e potenza costante dei veicoli elettrici, dopo tutto, sono molto interessanti per gli acquirenti. E per le aziende che operano in aree in cui il motore a combustione interna è intrinsecamente svantaggiato, l’idea di utilizzare auto elettriche avrà probabilmente molto senso.

fonte@TeslaRati