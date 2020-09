Due asteroidi transitano vicino alla Terra questa settimana

Due asteroidi hanno sorvolato la Terra da vicino, mostrando in entrambi i casi un evento comune che non ha messo a rischio il nostro pianeta natale.

La prima roccia spaziale, un asteroide delle dimensioni di un autobus chiamato 2020 RF3, ha sfrecciato accanto al nostro pianeta a 94.000 chilometri di distanza alle 2:49 am EDT (0649 GMT), secondo il Center for Near Earth Object Studies del NASA Jet Propulsion Laboratory. Questa è la distanza equivalente a un quarto della distanza dalla Luna terrestre, una distanza di 239.000 miglia (385.000 km).

Poche ore dopo, un asteroide più piccolo delle dimensioni di un’auto, 2020 RD4, ha effettuato un passaggio ravvicinato simile a 65.700 miglia (circa 106.000 km), alle 16:33 EDT (2033 GMT), ha aggiunto il centro. Il Virtual Telescope Project in Italia ha anche ospitato un live streaming per l’evento RD4 2020 .

Gli asteroidi passano vicino alla Terra molte volte all’anno, poiché ce ne sono molte migliaia nel nostro sistema solare. La NASA, ed una rete di telescopi, tengono d’occhio eventuali rocce spaziali pericolose attraverso entità come l’ ufficio di coordinamento della difesa planetaria della NASA . Fortunatamente, non sono state trovate minacce immediate per il nostro pianeta.

Ci sono alcuni casi registrati di asteroidi che hanno causato danni durante la storia della Terra, motivo per cui gli esperti spaziali tengono d’occhio i cieli.

Oltre a guardare per oggetti minacciosi, gli astrofisici studiano gli asteroidi per saperne di più su come si è formato il primo sistema solare. Gli asteroidi e gli oggetti più ghiacciati conosciuti come comete, sono pezzi rimanenti della nostra storia cosmica, prima che la maggior parte del materiale si coalizzasse nei pianeti e nelle lune che vediamo oggi.

Gli scienziati studiano regolarmente gli asteroidi con i telescopi e, ove possibile, utilizzano i dati dei veicoli spaziali per integrare la loro comprensione. Due veicoli spaziali si stanno preparando a riportare presto sulla Terra campioni di asteroidi, il che è davvero raro.