The Rock spiega perché ha saltato WrestleMania 41: “Ho deciso di non esserci, era il momento di lasciare spazio”

La clamorosa assenza di Dwayne “The Rock” Johnson da WrestleMania 41 ha sorpreso fan e addetti ai lavori, soprattutto dopo il suo ruolo chiave alla Elimination Chamber, dove aveva contribuito al clamoroso turn heel di John Cena. A chiarire la sua decisione è stato lo stesso The Rock durante un’intervista al Pat McAfee Show, in cui ha spiegato i motivi dietro la scelta di non partecipare all’evento clou della WWE.

“Non volevo oscurare Cena e Rhodes”: la scelta di The Rock

The Rock ha rivelato di aver deciso consapevolmente di tirarsi indietro dal segmento finale di WrestleMania 41, lasciando che la scena fosse tutta per John Cena e Cody Rhodes. “Avevamo costruito un arco narrativo fortissimo con Cody e introdotto ‘The Final Boss’. Ma a un certo punto, ho sentito che fosse giusto lasciare spazio agli altri”, ha dichiarato Johnson.

Secondo The Rock, la decisione ha permesso a Cena di brillare, conquistando il suo diciassettesimo titolo mondiale e superando il record di Ric Flair. La vittoria di Cena nella Night 2 dell’evento a Las Vegas ha segnato un momento storico per la WWE, con il pubblico in delirio per il nuovo campione heel.

Il percorso narrativo e l’addio temporaneo del “Final Boss”

La storyline aveva preso vita con il ritorno di Johnson alla Royal Rumble, dove aveva lanciato una sfida criptica a Cody Rhodes. Dopo settimane di costruzione narrativa, culminate con la sua alleanza temporanea con Cena, The Rock ha scelto di ritirarsi nell’ombra.

“Abbiamo creato uno dei più grandi momenti della storia del wrestling, paragonabile al turn di Hulk Hogan negli anni ’90”, ha spiegato. “Ho detto a John e Cody: avete sei settimane per costruire la vostra storia. Io sarò qui, ma è giusto che ‘The Final Boss’ non interferisca.”

L’apparizione di Travis Scott e le considerazioni sul match

Nonostante l’assenza di Johnson, WrestleMania 41 ha visto l’intervento inatteso del rapper Travis Scott, coinvolto nel match tra Cena e Rhodes. “Amo il suo entusiasmo per il wrestling”, ha detto The Rock, rivelando che Scott si starebbe allenando con Booker T. Tuttavia, ha ammesso che avrebbe rifinito alcune parti del finale per renderle più coerenti con la narrazione.

Cosa riserva il futuro?

The Rock ha lasciato intendere che il personaggio di “The Final Boss” non è stato accantonato definitivamente. “Torneremo su quella storia, ma ora non è il momento”, ha detto. Intanto, i fan possono attendersi un nuovo capitolo nella carriera di John Cena, che sembra pronto a riaccendere la rivalità storica con Randy Orton, già anticipata nell’episodio post-WrestleMania di Monday Night Raw.

WrestleMania 41 si chiude quindi senza The Rock sul ring, ma con una nuova era pronta a decollare. Cena è campione, The Rock osserva dall’ombra… e il WWE Universe è già pronto per la prossima sorpresa.