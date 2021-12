TikTok entra nel mondo del live streaming e sfida Twitch

Il social TikTok potrebbe lanciare a breve TikTok Live Studio, un’applicazione per PC per lo streaming di contenuti in diretta, come su Twitch.

TikTok entrerebbe così nel mondo del live streaming. Il social network ha recentemente lanciato un test su vasta scala di un nuovo software, TikTok Live Studio, per dare modo ai creatori di contenuti sulla sua piattaforma di trasmettere in diretta non dal proprio smartphone, come quello che offre Twitch.

L’app è attualmente testata solo da pochi utenti e potrebbe non essere mai finalizzata, ha riferito l’azienda al portale TechCrunch.

La pagina di download si collega anche direttamente alla home page del servizio. Dopo l’installazione su PC, TikTok Live Studio offre di connettersi al proprio account TikTok e avviare immediatamente una trasmissione in diretta sul servizio.

Offrendo questa nuova soluzione, il social network offrirebbe ai creatori un modo per distribuire contenuti dal proprio computer, smartphone o console, cosa che attualmente non è possibile dall’applicazione mobile.

Il software incorpora una chat, come l’applicazione di base, per consentire ai creatori di comunicare con la propria comunità. L’app, che attualmente offre solo funzioni di base, offrirebbe a TikTok un nuovo modo per tenere prigionieri i suoi utenti.

Con uno strumento del genere, i creatori di contenuti non dovrebbero più invitare la loro community a unirsi a loro su Twitch per guardare le loro dirette e potrebbero rimanere sulla piattaforma per farlo.

