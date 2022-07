Tutti i benefici dello zafferano che certamente non conosci

Numerose ricerche indicano che lo zafferano può migliorare la salute o aiutare a curare alcuni disturbi.

Il sito web tedesco “heilpraxis” ha rivelato l’effetto reale dello zafferano sulla salute umana e come utilizzare questo tipo di spezia in modo corretto e salutare.

Secondo l’esperta di nutrizione Beth Zeroni, dell’American Medical Center “Cleveland Clinic” negli Stati Uniti d’America, lo zafferano contiene un’alta percentuale di antiossidanti, che aiutano a combattere i danni cellulari e prevenire lo sviluppo di cancro e altre malattie.

Gli antiossidanti

Lo zafferano ha benefici sul sistema nervoso e gli antiossidanti, come la “crocetina”, la “crocina” e il “safranale” presenti nello zafferano, aiutano a migliorare la memoria e l’apprendimento e persino a proteggere dalle malattie neurologiche, come il morbo di Parkinson.

Seguire una dieta ricca di frutta e verdura è un buon modo per aumentare l’assunzione di antiossidanti e prevenire le malattie. L’aggiunta di un po’ di zafferano a una dieta sana può aumentare l’assorbimento degli antiossidanti.

Utile per dimagrire

Uno studio condotto su un gruppo di donne ha mostrato che mangiare lo zafferano ha contribuito a ridurre il senso di fame.

“Ci sono prove che lo zafferano può sopprimere l’appetito e aiutare la perdita di peso. Ma non funziona da solo e lo zafferano deve essere combinato con una dieta sana ed equilibrata per avere successo“, spiega l’esperto.

Combatte l’Alzheimer

Lo zafferano può essere efficace quanto i farmaci da prescrizione nel trattamento del morbo di Alzheimer da lieve a moderato.

“Alcuni studi preliminari hanno scoperto che l’estratto di zafferano migliora la funzione cognitiva nelle persone con malattia di Alzheimer da lieve a moderata“, spiegano gli esperti. Gli effetti collaterali dello zafferano sono anche meno gravi di quelli causati dai farmaci.

Combatte la depressione

La depressione è un disturbo mentale e il suo trattamento comprende vari tipi di terapie psicologiche o farmaci. Uno studio ha dimostrato che lo zafferano può anche aiutare a ridurre i sintomi della depressione.

Lo zafferano può essere utilizzato nel trattamento della depressione in futuro. Tuttavia, sono necessari studi più approfonditi per valutare i risultati a lungo termine prima che lo zafferano sostituisca i collaudati antidepressivi e gli esperti avvertono che in nessun caso i farmaci da prescrizione devono essere sospesi senza aver prima consultato un medico.