WhatsApp arriva un nuovo aggiornamento per le chiamate

WhatsApp ha lanciato un nuovo strumento che promette di migliorare l’esperienza dell’utente.

WhatsApp ha lanciato diversi aggiornamenti negli ultimi mesi per offrire un’esperienza migliore a tutti gli utenti. Secondo le informazioni condivise da WABetaInfo, l’azienda sta lavorando alla creazione di una nuova funzione, ”Non disturbare”.

La funzione sarà disponibile nella scheda delle chiamate perse, oltre ad aggiungere una guida alle chiamate nella barra laterale. Sia questo che gli altri aggiornamenti della piattaforma verranno offerti gradualmente nella versione beta.

Gli aggiornamenti di WhatsApp

Tra gli strumenti è ancora in produzione la funzione “Non disturbare” e la sidebar è già disponibile in WhatsApp beta per sistema Android 2.22.24.17. La novità permette di silenziare un numero se ci sono molte chiamate. Verranno condivisi un avviso sulle chiamate perse e un tag che indica che l’audio del contatto è stato disattivato.

La barra laterale è un aggiornamento che intende organizzare le opzioni, lo stato e le impostazioni dell’elenco delle conversazioni, per facilitare l’accesso e migliorare l’interfaccia dell’applicazione. Inoltre, un altro aggiornamento imminente promette di migliorare l’esperienza nei gruppi, consentendo di disattivare automaticamente le chat di gruppo dall’app.

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha creato nuove funzionalità per gli utenti dell’app, cercando sempre di innovare nell’ambito dei contenuti. L’azienda mostra maggiore attenzione affinché le persone possano combinare diverse opzioni all’interno di un’applicazione.

Gli aggiornamenti dovrebbero essere resi disponibili per iOS e Android. Inoltre, la piattaforma sta preparando anche nuovi aggiornamenti per l’applicazione web.