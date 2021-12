WhatsApp arriva una nuova funzione per i gruppi

La popolare app di messaggistica WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità. Con la nuova funzionalità di WhatsApp, gli amministratori di gruppo avranno più potere.

WhatsApp continua a sviluppare nuove funzionalità che semplificano la messaggistica. WhatsApp prevede di rilasciare al pubblico le funzionalità che sta sviluppando, che sarà per un aggiornamento futuro.

Ora è stato rivelato che WhatsApp sta lavorando di nuovo su una nuova funzionalità e prevede di offrirla agli utenti con un aggiornamento futuro.

Questa funzione è di particolare interesse per gli amministratori di gruppo su WhatsApp.

Nell’aggiornamento WhatsApp beta 2.2.22.1.1 per Android, è stato notato che WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che consente agli amministratori di gruppo di eliminare qualsiasi messaggio.

In altre parole, gli amministratori del gruppo saranno in grado di eliminare i messaggi che desiderano all’interno del gruppo.

Secondo l’immagine condivisa da WABetaInfo, WhatsApp mostrerà anche chi ha eliminato un messaggio nel gruppo.

Questa funzione aiuterà gli amministratori a gestire i gruppi WhatsApp in quanto avranno più potere. Tuttavia, non è noto quando questa funzione sarà disponibile poiché è in fase di sviluppo.