Windows 10: Hai un PC datato? Estendi il Supporto Gratuitamente!

Mancano pochi mesi alla fine del supporto ufficiale per Windows 10, prevista per il 14 ottobre. Milioni di utenti si trovano di fronte a un bivio: comprare un nuovo PC o rischiare la sicurezza. Ma c’è un trucco poco conosciuto per ottenere un’estensione del supporto di un anno, senza spendere un centesimo.

Se il tuo computer o notebook è stato prodotto prima del 2017, è probabile che non sia compatibile con Windows 11. Questo mette in difficoltà un’ampia fetta di utenti Windows che, per motivi economici o di utilizzo sporadico, non desiderano acquistare un nuovo dispositivo. La buona notizia è che Microsoft, consapevole di questa situazione, ha deciso di offrire per la prima volta un’estensione del supporto a pagamento (ESU) anche ai privati.

Ma non è tutto: esiste un metodo per ottenere questa estensione completamente gratis.

La Scadenza Si Avvicina: Perché Aggiornare è Fondamentale

Dopo il 14 ottobre, i computer con Windows 10 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza. Questo li renderà vulnerabili a nuove minacce come malware, ransomware e altri attacchi informatici. L’utilizzo di un sistema non protetto, specialmente con una connessione Internet attiva, è altamente sconsigliato e può mettere a rischio i tuoi dati personali e la tua privacy.

Il Trucco per un Anno di Sicurezza Extra su Windows 10

Poco prima della data di scadenza, sul tuo PC Windows 10 dovrebbe comparire una finestra di dialogo che ti proporrà l’acquisto dell’Extended Support (ESU). Tuttavia, se soddisfi un semplice requisito, potrai ottenerlo gratuitamente. In caso contrario, il costo previsto si aggira sui 30€ o 1.000 punti premio.

Ecco il passaggio fondamentale per attivare il supporto esteso gratuito:

Dovrai abilitare la funzionalità “Backup di Windows”. Facendolo, potrai usufruire gratuitamente dell’estensione del supporto per un intero anno, garantendo la sicurezza del tuo Windows 10 fino al 13 ottobre 2026.

Come Attivare “Backup di Windows”

“Backup di Windows” ti permette di sincronizzare le impostazioni e i dati scelti con il cloud, sfruttando lo spazio di archiviazione gratuito su OneDrive (ogni utente ha a disposizione 5 gigabyte). Anche se questa quantità potrebbe non bastare per tutti i tuoi file, è sufficiente per attivare la funzionalità cruciale per il supporto gratuito.

Per attivare questa opzione, segui questi semplici passaggi:

Vai in Preferenze di Sistema (o Impostazioni). Clicca su Account. Seleziona Backup di Windows. Qui potrai abilitare le opzioni desiderate, come il backup delle impostazioni di sistema o dello sfondo del desktop.

Ricorda che per procedere dovrai aver effettuato l’accesso con un account Microsoft o effettuarlo al momento. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul supporto esteso di Windows 10, puoi consultare la documentazione ufficiale di Microsoft.

Non lasciare il tuo PC senza protezione. Approfitta di questo trucco per estendere la vita del tuo Windows 10 in tutta sicurezza!