Windows 11, alcuni PC non si avviano dopo l’ultimo aggiornamento Microsoft

Un recente aggiornamento di Windows 11 sta causando problemi di avvio su alcuni computer. Microsoft ha confermato di essere al lavoro per identificare la causa e risolvere l’anomalia, che interessa un numero ancora imprecisato di dispositivi.

Problema segnalato dopo l’ultimo update

L’aggiornamento incriminato è stato distribuito la scorsa settimana nell’ambito del normale ciclo di rilascio di patch di sicurezza e miglioramenti. Tuttavia, in seguito all’installazione, diversi utenti hanno segnalato che i loro PC non riescono più ad avviarsi correttamente, mostrando un messaggio di errore al momento dell’accensione.

Microsoft avvia un’indagine interna

Microsoft ha dichiarato di essere a conoscenza del problema e di aver avviato un’indagine interna. Al momento, non è stato comunicato il numero esatto di utenti colpiti né una tempistica per il rilascio di una correzione. L’azienda invita gli utenti a monitorare gli aggiornamenti ufficiali tramite il sito di supporto.

Impatto limitato ma significativo

Secondo le prime analisi, il malfunzionamento non riguarda tutti i dispositivi con Windows 11, ma solo determinate configurazioni hardware o software. Non è chiaro se il problema sia legato a conflitti con driver specifici o a errori nell’installazione dell’update.

Attesa per una soluzione definitiva

Gli utenti interessati restano in attesa di istruzioni ufficiali da parte di Microsoft. Nel frattempo, le segnalazioni continuano a crescere sui forum e sulle piattaforme di supporto tecnico. La società raccomanda cautela prima di procedere con aggiornamenti, soprattutto su sistemi critici.