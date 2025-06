Stop a YouTube su Vecchi iPhone: Ecco la Lista dei Dispositivi Che Non Potranno Più Usare l’App!

YouTube, la piattaforma di video più popolare al mondo, ha rilasciato un aggiornamento dell’app iOS alla versione 20.22.1 che introduce un requisito significativo: per funzionare, l’applicazione richiederà ora iOS 16 o versioni successive. Questa decisione implica che i dispositivi Apple più datati, che non sono compatibili con iOS 16, perderanno la possibilità di utilizzare l’app nativa di YouTube.

Se possiedi uno di questi modelli, non disperare: potrai comunque accedere a YouTube, ma solo tramite il browser web mobile del tuo dispositivo. Questo cambiamento potrebbe comportare un’esperienza utente meno fluida rispetto all’app dedicata, ma il contenuto rimarrà accessibile.

Quali iPhone e iPad Sono Interessati? La Lista Completa

L’aggiornamento ha un impatto diretto su una serie di modelli specifici. Ecco l’elenco dei dispositivi Apple che non potranno più utilizzare l’app YouTube dopo questo aggiornamento:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1ª generazione)

iPod touch (7ª generazione)

iPad Air 2

iPad mini 4

Per continuare a godere dell’esperienza completa offerta dall’app, l’unica soluzione per gli utenti di questi dispositivi è aggiornare a un modello di iPhone o iPad compatibile con iOS 16 o versioni successive.

Perché Avviene Questo? Le Ragioni Dietro gli Aggiornamenti

Decisioni come questa sono comuni nel mondo della tecnologia. Le aziende aggiornano continuamente le proprie app per sfruttare le nuove funzionalità dei sistemi operativi e per garantire maggiore sicurezza e prestazioni. Supportare versioni di iOS troppo datate può diventare oneroso in termini di sviluppo e può limitare l’implementazione di nuove feature.

Un rapporto di Statista evidenzia come la frammentazione dei sistemi operativi sia una sfida costante per gli sviluppatori, che devono bilanciare l’accessibilità con l’innovazione. Anche Apple stessa, tramite la sua pagina di supporto, sottolinea l’importanza di mantenere i dispositivi aggiornati per la sicurezza e le funzionalità.

Cosa Significa per Te? La Tua Esperienza YouTube

Per gli utenti interessati, il passaggio dall’app al browser potrebbe comportare alcune differenze:

Notifiche: Potresti non ricevere più le notifiche in tempo reale dall’app.

Potresti non ricevere più le notifiche in tempo reale dall’app. Performance: L’interfaccia web potrebbe essere meno ottimizzata per il tuo dispositivo e consumare più batteria.

L’interfaccia web potrebbe essere meno ottimizzata per il tuo dispositivo e consumare più batteria. Funzionalità: Alcune funzionalità specifiche dell’app potrebbero non essere disponibili o meno intuitive sul browser.

È un peccato per chi desiderava continuare a usare i propri dispositivi più a lungo, ma è anche un promemoria che il progresso tecnologico spesso richiede di lasciare indietro le vecchie generazioni di hardware.