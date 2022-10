5 app che dovresti eliminare dal tuo smartphone

Sicuramente sai che le applicazioni sul telefono, se sono troppe, possono occupare molta memoria nel tuo smartphone e rallentarlo. D’altra parte, altre possono mettere in pericolo la riservatezza dei tuoi dati e aumentare il rischio di frode.

Secondo il sito Web Tehnotic.ro, molte applicazioni sono inutili perché ti offrono funzioni che il tuo telefono ha già.

Le 5 applicazioni che potresti eliminare in questo momento dal tuo smartphone

Scanner di codici QR

I codici QR consentono di accedere più facilmente all’indirizzo di un sito Web, eliminando la necessità di ricordarlo. Ad esempio puoi scansionare il QR code di un ristorante e verrai subito indirizzato al suo menù online. Se hai un iPhone con iOS 11 o una versione più recente, un Android 8, 9, 10 o Oreo, sappi che non hai più bisogno di un’applicazione dedicata per la scansione dei codici QR. Il tuo telefono ha già questa funzionalità integrata.

Applicazioni di scansione di documenti

Per scansionare documenti fisici, è possibile utilizzare un’applicazione dedicata. Anche se sembra interessante perché ti consente di regolare il livello di illuminazione, sappi che puoi farne a meno. Puoi fare lo stesso utilizzando la fotocamera del tuo smartphone, utilizzando le funzioni di modifica delle immagini per rimuovere le ombre, rimuovere le imperfezioni e ottenere scansioni perfette in pochissimo tempo.

Inoltre, rinunciando alle applicazioni di scansione dei documenti, risparmi spazio sul telefono ed elimini il rischio di perdere la riservatezza dei dati.

Facebook

Se non utilizzi l’applicazione Facebook, sappi che essa consuma molta memoria. Questo accade perché si connette con altri programmi sul web, il che, nel tempo, renderà il tuo telefono più lento. Se utilizzi Facebook, per liberare spazio è bene cancellarlo e scaricarlo nuovamente. Tuttavia, questa è solo una soluzione temporanea.

Applicazioni torcia

Le app della torcia sono diventate virali quando sono apparsi per la prima volta gli smartphone. Al giorno d’oggi, però, grazie agli aggiornamenti software e ai nuovi modelli di telefono, non ne hai più bisogno. È un’applicazione utile e non devi più spendere soldi per una torcia, ma il tuo telefono sicuramente ora ha una funzione torcia incorporata e ti offre questa funzione dalla fabbrica.

Ti stai chiedendo perché, tuttavia, ci sono ancora così tante applicazioni torcia in Google Play o nell’Apple App Store? L’unica spiegazione è che, il più delle volte, chiedono il permesso di tracciare la tua posizione e facilitare l’accesso ai tuoi dati. Altri, invece, possono fungere da cavallo di Troia per il malware. Pertanto, è meglio eliminare l’applicazione torcia e utilizzare la funzione telefono.

Bloatware

Indipendentemente dal fatto che tu abbia un iPhone o un Android, il tuo telefono viene fornito con applicazioni preinstallate che non usi mai, chiamate bloatware. Ci sono applicazioni che consumano il tuo spazio senza servirti a nulla e, il più delle volte, non possono essere disinstallate, essendo bloccate dal produttore.

Ad esempio, se hai un iPhone, avrai automaticamente l’applicazione YouTube, mentre su un Android hai Play Music e Word. Fortunatamente, alcuni di questi possono essere eliminati o disabilitati, quindi controlla cosa puoi fare per liberare memoria del telefono.