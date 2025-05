6 banche italiane specializzate nel credito alle imprese

Quando si parla di impresa, non basta il capitale. Servono visione, supporto strategico e partner che conoscano davvero il mercato in cui ti muovi. L’attuale contesto economico è complesso e in continua evoluzione e le banche possono (e devono) giocare un ruolo attivo nel sostenere la crescita delle aziende, grandi o piccole che siano.

Ma quali sono gli istituti che vanno oltre il semplice finanziamento, affiancando gli imprenditori con strumenti mirati, competenze verticali e soluzioni innovative? Abbiamo selezionato 6 banche italiane che si distinguono proprio per questo: non si limitano a erogare credito, ma investono nel futuro delle imprese.

6 banche italiane che supportano davvero la crescita delle imprese

Come abbiamo anticipato, il ruolo delle banche come partner strategici per le imprese è più centrale che mai. Non si tratta solo di concedere credito, ma di saper costruire soluzioni finanziarie su misura per sostenere la crescita, la gestione della liquidità e lo sviluppo a lungo termine.

Dalle PMI più dinamiche alle grandi realtà industriali, oggi molte aziende italiane cercano istituti in grado di offrire competenze settoriali, rapidità decisionale e strumenti evoluti. Ecco 6 banche italiane – tra realtà storiche e challenger bank – che si distinguono per un’offerta solida e innovativa dedicata al mondo business.

1. illimity

illimity è il Gruppo bancario che supporta le imprese in ambito performing, ristrutturazione e rilancio. illimity supporta il futuro delle imprese con soluzioni innovative, flessibili e su misura, pensate per rispondere alle esigenze di aziende di ogni dimensione. L’obiettivo di illimity è creare una banca per le imprese che favorisca la crescita sostenibile e il successo imprenditoriale.

2. Credem Banca

Credem combina la solidità di un gruppo bancario tradizionale con una crescente spinta all’innovazione. Alle imprese offre una gamma completa di soluzioni: linee di credito flessibili, mutui chirografari e ipotecari, leasing operativo, credito agrario e servizi di gestione della tesoreria. Punto di forza è la consulenza personalizzata, spesso strutturata da team interfunzionali che affiancano le aziende in tutte le fasi di sviluppo.

3. Banco BPM

Con una forte vocazione territoriale, Banco BPM è tra i principali istituti italiani a sostenere il mondo produttivo. Il pacchetto di servizi include: finanziamenti agevolati anche in sinergia con fondi pubblici (come la Nuova Sabatini), linee di credito revolving, factoring e leasing strumentale. Banco BPM si distingue anche per un’offerta ESG dedicata, con finanziamenti legati a obiettivi di sostenibilità e digitalizzazione delle imprese.

4. BPER Banca

BPER ha rafforzato negli anni la sua presenza come banca di riferimento per le imprese, con un’offerta articolata che spazia da linee di credito a breve termine a finanziamenti strutturati. Punta molto su soluzioni di filiera, per sostenere i distretti industriali italiani, e su servizi di export finance e supporto all’internazionalizzazione. Il suo approccio consulenziale accompagna le imprese anche su progetti di transizione energetica e innovazione digitale.

5. Sella Corporate & Investment Banking

Il gruppo Sella, attraverso la sua divisione Corporate & Investment Banking, offre soluzioni avanzate per PMI e grandi imprese. Il portafoglio include finanza strutturata, acquisition finance, factoring, trade finance, e servizi di tesoreria evoluta. Sella si caratterizza per l’approccio tailor made e la capacità di coniugare l’agilità di una banca indipendente con competenze finanziarie di livello internazionale.

6. Banca Progetto

Innovativa e completamente digitale, Banca Progetto si è distinta negli ultimi anni per l’erogazione di finanziamenti rapidi alle PMI, grazie a processi interamente automatizzati e partnership con fintech. Tra i servizi: prestiti a medio termine fino a 2 milioni di euro, anticipo fatture, credito d’imposta e finanziamenti garantiti. Il tutto con tempi di risposta molto rapidi e un’interfaccia user-friendly, pensata per semplificare la gestione finanziaria aziendale.

Che si tratti di rafforzare la liquidità, sostenere un piano di investimenti o affrontare un percorso di internazionalizzazione, oggi le imprese possono contare su partner bancari capaci di rispondere con prontezza e competenza.

Dalla flessibilità del digitale all’affidabilità delle reti territoriali, queste 6 banche italiane rappresentano un punto di riferimento concreto per chi fa impresa in Italia.