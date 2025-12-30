News, Tecnologia

Addio ai giochi PS4 su PlayStation Plus dal 2026

Gennaio 2026 segnerà un passaggio storico per l’ecosistema PlayStation. Sony ha confermato ufficialmente che i giochi PlayStation 4 non saranno più un elemento centrale di PlayStation Plus, aprendo definitivamente una nuova fase orientata al futuro del gaming su PS5.

Dal 2026 PlayStation Plus punta tutto su PS5

A partire da gennaio 2026, Sony interromperà la distribuzione regolare di giochi PS4 gratuiti su PlayStation Plus, coinvolgendo tutte le formule del servizio: Essential, Extra e Premium.

La scelta nasce da un dato ormai evidente: la maggioranza degli utenti PlayStation utilizza oggi PS5 e mostra un interesse crescente verso titoli sviluppati esclusivamente per la nuova generazione. Per questo motivo, l’offerta PS Plus verrà progressivamente riallineata alle abitudini reali dei giocatori.

Secondo quanto dichiarato da Sony, i giochi PS4 non scompariranno del tutto, ma verranno proposti solo in modo occasionale, senza più rappresentare un beneficio principale dell’abbonamento.

Cosa cambia per gli abbonati Essential, Extra e Premium

Il piano PlayStation Plus Essential sarà quello più impattato dal cambiamento. Dal 2026, i giochi mensili gratuiti saranno quasi esclusivamente titoli PS5, segnando di fatto la fine della rotazione regolare di giochi PS4.

Per gli abbonati Extra e Premium, la transizione sarà più graduale. L’attuale catalogo PS4 – che supera i 400 titoli disponibili – resterà accessibile, ma non verrà rinnovato in modo sistematico. Col tempo, i giochi PS4 verranno sostituiti da produzioni PS5, fino a scomparire progressivamente anche da questi livelli di abbonamento.

Importante: tutti i giochi PS4 già riscattati resteranno giocabili finché l’abbonamento PlayStation Plus rimarrà attivo.

Una scelta strategica in vista di PlayStation 6

Questa mossa rientra in una strategia più ampia. Concentrandosi ora su PS5, Sony prepara il terreno al lancio della prossima generazione, con PlayStation 6 attesa – secondo le stime – tra la fine del 2027 e il 2028.

Ridurre il supporto attivo a PS4 consente di ottimizzare risorse, sviluppo software e offerte in abbonamento, accompagnando gradualmente i giocatori verso il futuro della piattaforma.

Conclusione

La fine dei giochi PS4 su PlayStation Plus non è un addio improvviso, ma l’evoluzione naturale di un ecosistema che guarda avanti. Chi possiede ancora una PS4 potrà continuare a giocare ai titoli già riscattati, mentre l’abbonamento diventerà sempre più centrato sull’esperienza next-gen.

