Secondo gli ultimi aggiornamenti, i tre giochi che saranno disponibili per gli abbonati Ps Plus Essential, Extra e Premium da martedì 7 marzo a lunedì 3 aprile sono:

Battlefield 2042 (PS5/PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

Code Vein (PS4)

Marzo le novità gratis di Playstation Plus

Abbonarsi a Playstation Plus

Per abbonarti al Ps Plus, ci sono diversi modi possibili. Uno di questi è raggiungere il sito Web ufficiale del PlayStation Plus, scegliere il piano di abbonamento che preferisci e seguire le istruzioni per completare la transazione con il tuo account PSN e un metodo di pagamento valido.

Un altro modo è selezionare (PlayStation Plus) dalla schermata delle funzioni della tua console PS4 o PS5, scegliere il piano che ti interessa e completare l’iscrizione all’abbonamento.

Ci sono tre piani di abbonamento al Ps Plus, ognuno con diverse funzionalità e vantaggi:

PlayStation Plus Essential : a partire da 8,99 euro al mese, offre il multigiocatore online, i giochi mensili e sconti esclusivi.

: a partire da 8,99 euro al mese, offre il multigiocatore online, i giochi mensili e sconti esclusivi. PlayStation Plus Extra : a partire da 13,99 euro al mese, offre le stesse funzionalità del piano Essential più l’accesso a una selezione di giochi PS4 e PS5 scaricabili e giocabili senza limiti.

: a partire da 13,99 euro al mese, offre le stesse funzionalità del piano Essential più l’accesso a una selezione di giochi PS4 e PS5 scaricabili e giocabili senza limiti. PlayStation Plus Premium: a partire da 16,99 euro al mese, offre le stesse funzionalità del piano Extra più l’accesso a una selezione di giochi PS VR scaricabili e giocabili senza limiti.

Puoi scegliere il piano che si adatta meglio alle tue esigenze e preferenze.

La differenza tra i giochi mensili e i giochi scaricabili è la seguente:

I giochi mensili sono titoli da scaricare e utilizzare senza costi aggiuntivi durante tutto il tuo abbonamento PlayStation Plus. Ogni mese vengono aggiunti nuovi giochi. Puoi giocare ai giochi per PlayStation 4 sia su console PS4 che PS5. Puoi giocare ai giochi per PlayStation 5 solo su console PS5.

I giochi scaricabili sono una selezione di giochi PS4 e PS5 (con il piano Extra) o di giochi PS VR (con il piano Premium) a cui puoi accedere senza limiti durante il tuo abbonamento PlayStation Plus. Si tratta di titoli di franchise iconici come Far Cry, The Division e Assassin’s Creed. Puoi scaricare e giocare i titoli più amati sulla tua console PS4 o PS5, con nuovi giochi aggiunti regolarmente alla collezione.