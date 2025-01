Affidamento Familiare e Tutela dei Minori: Normativa Vigente

L’affidamento familiare rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela dei minori, offrendo loro un ambiente sicuro e accogliente. È essenziale che la normativa venga applicata con sensibilità e competenza, coinvolgendo famiglie, istituzioni e servizi sociali in un lavoro di rete per garantire il benessere psicofisico dei minori.

Quando non è possibile l’affidamento a parenti, il minore viene affidato a una famiglia esterna o a una comunità educativa. Questo modello è particolarmente indicato in casi di abbandono o maltrattamenti.

L’affidamento familiare è un intervento di protezione per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, regolato in Italia dalla Legge n. 184/1983 , modificata successivamente dalla Legge n. 149/2001 . Questo strumento consente ai minori di vivere in un contesto familiare che possa soddisfare i loro bisogni educativi, affettivi e sociali. L’affidamento può essere consensuale, quando vi è l’accordo dei genitori naturali, o giudiziario, disposto dal tribunale in situazioni di grave disagio.

