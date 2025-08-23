Apple e Google: Siri rinasce con Gemini?

Apple potrebbe essere sul punto di una svolta storica per la sua intelligenza artificiale. Stando a recenti indiscrezioni, Cupertino è in trattativa con Google per integrare il potente modello IA Gemini direttamente in Siri, segnando un potenziale cambio di rotta nella sua strategia.

foto ottenuta con AI

La Sfida di Apple sull’IA Generativa

Il ritardo nello sviluppo di una versione più evoluta di Siri ha evidenziato le difficoltà di Apple a competere con giganti come Google e OpenAI nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Le promesse di un assistente più intelligente e contestuale si sono scontrate con ostacoli interni, portando a una profonda riorganizzazione dei team di sviluppo.

Secondo il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, le trattative con Google sarebbero in una fase attiva, sebbene non ancora conclusive. Questo dialogo, apparentemente avviato da Apple stessa, sottolinea l’urgenza di presentare novità significative per non perdere terreno in un settore in rapidissima evoluzione. Le fonti indicano che una decisione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, un tempo brevissimo che la dice lunga sulla pressione che sente l’azienda.

Ristrutturazioni e Alternative sul Tavolo

I problemi non sono solo tecnologici, ma anche gestionali e di risorse umane. Il progetto per il nuovo Siri è stato recentemente spostato sotto la guida di Mike Rockwell, il dirigente che ha gestito con successo il lancio del Vision Pro, un segnale che Apple sta cercando di replicare quel successo anche nel campo software.

Tuttavia, l’azienda ha anche dovuto fare i conti con la “fuga di cervelli”, con diversi ricercatori di punta che hanno preferito accasarsi presso competitor come Meta. A questo si aggiunge un morale non altissimo all’interno dei team, preoccupati che il loro lavoro possa essere messo da parte in favore di una tecnologia di terze parti. Nonostante i colloqui con Google sembrino l’opzione più concreta, Apple sta saggiamente tenendo aperte più porte, esplorando possibilità anche con OpenAI, la creatrice di ChatGPT. L’ipotesi di usare un modello proprietario resta valida, ma appare sempre più difficile da realizzare nel breve periodo.

Conclusione L’eventuale accordo tra Apple e Google rappresenterebbe una delle collaborazioni più importanti nel mondo tech, unendo due storici rivali per ridefinire il futuro degli assistenti virtuali. La mossa potrebbe dare a Siri quella spinta innovativa che gli utenti attendono da tempo, ma solleva anche interrogativi sulla futura strategia di Apple nel campo dell’IA.

