Raccolta dati su Windows? Ecco l’app che ti ridà il controllo della tua privacy

In un mondo sempre più connesso, dove ogni clic e ogni accesso lasciano una traccia, proteggere la propria privacy digitale è diventato essenziale. Se usi un computer con sistema operativo Windows, saprai quanto sia difficile capire esattamente quali dati vengono raccolti e condivisi. È qui che entra in gioco Ashampoo Privacy Inspector 2, un’app pensata per restituirti il controllo sulla tua vita digitale.

Perché preoccuparsi della raccolta dati su Windows

Windows, come molti altri sistemi operativi moderni, raccoglie dati sul comportamento degli utenti con finalità che vanno dall’ottimizzazione dell’esperienza utente alla pubblicità personalizzata. Tuttavia, secondo il Rapporto Annuale sulla Privacy 2023 del Mozilla Foundation, molte impostazioni legate alla privacy restano difficili da raggiungere e spesso disattivate per impostazione predefinita. In questo contesto, strumenti specializzati come Privacy Inspector 2 diventano fondamentali.

Cosa fa Ashampoo Privacy Inspector 2

Non si tratta di un antivirus o firewall, ma di uno strumento focalizzato sulla privacy e sulla gestione dei dati. Ecco cosa ti permette di fare:

Eliminare cronologie di navigazione, cookie, file scaricati e accessi salvati

Cancellare definitivamente file sensibili (documenti, immagini, video) rendendoli irrecuperabili

(documenti, immagini, video) rendendoli irrecuperabili Monitorare le attività del sistema : software eseguiti, file aperti, aggiornamenti, accessi e errori

: software eseguiti, file aperti, aggiornamenti, accessi e errori Controllare e svuotare la cache DNS per prevenire problemi di spoofing

per prevenire problemi di spoofing Esaminare e gestire il file “hosts”, utile per proteggersi da reindirizzamenti dannosi

Il modulo Attività fornisce un registro dettagliato di tutto ciò che accade sul tuo PC, rendendo facile individuare comportamenti sospetti o non autorizzati.

Impostazioni avanzate di privacy a portata di clic

Una delle funzionalità più apprezzate è il menu Privacy, che aggrega in un’unica schermata tutte le impostazioni più importanti per:

Disattivare la telemetria di Windows

Bloccare la sincronizzazione automatica dei dati

Limitare l’ accesso delle app a fotocamera, microfono, posizione

Disattivare la pubblicità personalizzata

Impedire che Windows sincronizzi dati tra dispositivi tramite l’account Microsoft

Tutte le opzioni sono accompagnate da descrizioni chiare, ideali anche per utenti non esperti. L’interfaccia è completamente localizzata in diverse lingue, tra cui l’italiano, il che rende l’esperienza accessibile a chiunque.

Utile per utenti comuni e professionisti

Se sei un utente medio che vuole semplicemente proteggere i propri dati o un professionista IT alla ricerca di una soluzione per la gestione centralizzata della privacy, Ashampoo Privacy Inspector 2 può fare al caso tuo. Riunisce quasi tutte le opzioni sulla privacy di Windows in un unico pannello intuitivo, risparmiando tempo e clic.

Privacy o ottimizzazione? Scegli tu

Se il tuo obiettivo è una gestione avanzata delle prestazioni del PC oltre alla protezione dei dati, potresti valutare anche Ashampoo WinOptimizer, un tool più ampio che include moduli per la pulizia del sistema, la manutenzione automatica e la privacy. Entrambe le app sono disponibili in versione trial gratuita per diverse settimane, così puoi testarle senza impegno.

Conclusione

In un’epoca in cui la protezione dei dati è una priorità, strumenti come Ashampoo Privacy Inspector 2 rappresentano una risposta concreta e accessibile. Ti aiutano non solo a pulire e proteggere i tuoi dati, ma anche a capire cosa succede davvero sul tuo PC, dandoti finalmente il controllo che meriti.

