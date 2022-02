Attenzione: Ecco come le mani ti preannunciano una malattia

Le mani sono una delle parti che manifestano sintomi quando il corpo non funziona correttamente. Dunque prestare attenzione ai sintomi è molto importante per rilevare precocemente le malattie.

Vediamo come le mani possono preannunciare una malattia

Una debole stretta di mano in medicina può essere un segno che la tua salute sta peggiorando. Secondo una recensione pubblicata sull’International Journal of Cardiology nel 2016, una presa debole combinata con una camminata lenta può portare a un rischio maggiore di morte per malattie cardiache negli anziani. Uno studio condotto su adulti di età compresa tra 40 e 69 anni mostra che una stretta di mano più forte può essere un segno di funzionalità e struttura del cuore sane. Sulla base di questi risultati, i ricercatori ritengono che stringere la mano potrebbe essere una misura utile per identificare le persone ad alto rischio di sviluppare malattie cardiache.

Un’eruzione cutanea rossa sulla mano o sul polso che a volte si trasforma in vesciche può essere un segno di allergia al nichel. La sensibilità al nichel è una delle cause più comuni di eczema allergico. Molti oggetti che toccano la pelle, come bracciali, orologi, anelli e persino telefoni cellulari, contengono nichel. Un’eruzione cutanea sulle mani può svilupparsi anche dal consumo di alimenti contenenti nichel come fagioli, cioccolato, arachidi, soia e farina d’avena.

Molte persone provano formicolio o intorpidimento durante la notte perché dormono con i polsi piegati. Il nervo medio dal polso alla mano viene compresso e si verifica questo intorpidimento. Il medico può prescrivere alcuni test per cercare danni ai nervi o ai muscoli. Ci sono diversi trattamenti disponibili per il caso della sindrome del tunnel carpale, dalle soluzioni semplici alla chirurgia. Ma ci sono molte altre cause di intorpidimento e formicolio alle mani. Ad esempio, se stai iperventilando (respirando profondamente e rapidamente) perché ti senti ansioso, potresti sentire un formicolio temporaneo alle dita. Inoltre, qualsiasi improvviso intorpidimento o debolezza in un braccio o una mano può essere un segno di possibile paralisi.

Se le tue dita diventano pallide o scolorite e diventano blu, viola o nere quando hai freddo e sei stressato, potresti avere la sindrome di Raynaud. Un improvviso cambiamento di temperatura o stato emotivo può causare questa condizione, con conseguente perdita temporanea del flusso sanguigno alle dita delle mani o dei piedi. Di conseguenza, le dita diventano insensibili, fredde o doloranti. La malattia di Raynaud potrebbe non essere pericolosa, ma può essere collegata a una malattia autoimmune, il più delle volte lupus o sclerodermia.

A volte le mani che tremano non sono importanti, a volte possono essere sintomo di una malattia neurologica. A volte le mani di tutti tremano un po’, e questo si chiama tremore fisiologico. È più spesso causato da insonnia, consumo eccessivo di caffeina, assunzione di determinati farmaci o interruzione improvvisa della dipendenza da alcol. Un altro tipo di tremore, chiamato tremore essenziale, provoca tremori alle mani e alle braccia. Di solito è ereditato dalla famiglia e si verifica durante un’azione, mentre si fa un lavoro come mangiare. Ci sono anche vari tremori associati alla malattia. Ad esempio, il tremore di Parkinson di solito colpisce un braccio o è più pronunciato in uno. I tremori si verificano quando le mani sono a riposo. Se la lentezza dei movimenti dell’arto colpito è accompagnata da rigidità, può essere un segno del morbo di Parkinson.

Mani doloranti e infiammate possono essere un sintomo di varie malattie infiammatorie. Possibili condizioni sono l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, il lupus, la vasculite (infiammazione dei vasi sanguigni), la sclerodermia (malattia del tessuto connettivo) e la dermatomiosite (malattia della pelle e dei muscoli). Le mani gonfie possono anche indicare una malattia infiammatoria intestinale, sebbene questa malattia colpisca più spesso le ginocchia e le caviglie.

fonte@Ensonhaber