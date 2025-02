Bonifico SEPA come funziona rispetto al bonifico

sempre più persone si sono trovate a sentire parlare di bonifico SEPA, soprattutto quando si tratta di trasferire denaro verso altri paesi europei. Tuttavia, non tutti sanno davvero cosa significhi questo termine e quali siano le differenze rispetto al bonifico tradizionale (o bonifico nazionale).

Se anche tu hai qualche dubbio su come funziona il bonifico SEPA e in cosa si distingue dal classico bonifico bancario, sei nel posto giusto.

Vediamo in modo semplice e chiaro come funziona il bonifico SEPA rispetto al bonifico tradizionale, quali sono i vantaggi, i tempi di accredito e le eventuali spese.

Cos’è il Bonifico SEPA?

SEPA è l’acronimo di Single Euro Payments Area, ovvero Area Unica dei Pagamenti in Euro.

Si tratta di un’iniziativa nata nel 2008 su impulso dell’Unione Europea e della Banca Centrale Europea (BCE), con l’obiettivo di creare un sistema di pagamento uniforme e più veloce tra i paesi europei.

In pratica, il bonifico SEPA è un bonifico bancario che permette di trasferire denaro in euro tra i paesi che fanno parte dell’area SEPA, con le stesse modalità e condizioni di un bonifico nazionale.

Quali Paesi fanno parte dell’Area SEPA?

Oltre ai 27 Stati membri dell’Unione Europea, fanno parte dell’area SEPA anche altri paesi europei come:

Norvegia

Islanda

Liechtenstein

Svizzera

Monaco

San Marino

Regno Unito (dopo la Brexit è comunque rimasto nell’area SEPA)

In totale, i paesi SEPA sono 36 (fonte: Sito ufficiale EPC – European Payments Council.

Cos’è il Bonifico Tradizionale?

Il bonifico tradizionale è il classico bonifico nazionale che si utilizza per trasferire denaro all’interno dello stesso paese.

Fino a qualche anno fa, quando non esisteva il sistema SEPA, i bonifici verso l’estero (anche in Europa) erano considerati bonifici internazionali e prevedevano tempi più lunghi e costi elevati.

Con l’introduzione del sistema SEPA, la distinzione tra bonifico nazionale e bonifico europeo si è praticamente azzerata per i pagamenti in euro.

Bonifico SEPA vs Bonifico Tradizionale: Le Differenze Principali

Vediamo ora le principali differenze tra il bonifico SEPA e il bonifico tradizionale:

Caratteristica Bonifico SEPA Bonifico Tradizionale (nazionale) Area di validità Paesi SEPA (Europa) Solo Italia Valuta Euro Euro Tempi di accredito 1 giorno lavorativo 1 giorno lavorativo Costi Generalmente zero o molto bassi Generalmente zero o molto bassi Coordinate bancarie IBAN + BIC/SWIFT IBAN Disponibilità Home banking, app, sportelli bancari Home banking, app, sportelli bancari Obbligatorietà Per pagamenti in euro in area SEPA Solo pagamenti in Italia

Come si può vedere, ormai le differenze pratiche sono minime. La principale differenza riguarda l’area geografica di riferimento:

Il bonifico tradizionale è utilizzato solo in Italia .

è utilizzato . Il bonifico SEPA consente invece di spostare denaro in tutta Europa come se fosse un pagamento nazionale.

Come Funziona un Bonifico SEPA?

Fare un bonifico SEPA è semplice e veloce, sia tramite home banking sia presso lo sportello bancario.

Ecco i passaggi principali:

Accedi all’app della tua banca o al sito di home banking. Seleziona l’opzione Bonifico SEPA (spesso è indicato solo come “Bonifico”). Inserisci l’IBAN del destinatario. Per l’estero, potresti dover aggiungere il codice BIC/SWIFT (anche se non sempre è richiesto). Specifica l’importo e la causale del pagamento. Controlla i dati e conferma l’operazione.

Il trasferimento viene processato entro 1 giorno lavorativo, a meno che non si opti per un bonifico SEPA istantaneo, che vedremo più avanti.

Tipologie di Bonifico SEPA

1. Bonifico SEPA Ordinario

È il bonifico standard, quello più utilizzato per i pagamenti in euro. Ha tempi di accredito di 1 giorno lavorativo.

2. Bonifico SEPA Istantaneo

Permette di trasferire denaro in tempo reale (pochi secondi), 24 ore su 24, anche nei giorni festivi.

Non tutte le banche offrono questa opzione e spesso prevede un costo aggiuntivo (di solito tra 1 e 3 euro).

3. Bonifico SEPA Periodico

Si tratta di un bonifico automatico che viene eseguito con una certa cadenza (ad esempio, ogni mese). È molto usato per il pagamento di affitti o rate.

Tempi di Accredito dei Bonifici SEPA

I tempi di accredito dei bonifici SEPA sono stati uniformati per legge grazie alle normative europee sui pagamenti (fonte: Banca d’Italia):

Tipo di Bonifico Tempi di Accredito SEPA Ordinario 1 giorno lavorativo SEPA Istantaneo Pochi secondi SEPA Periodico Secondo la scadenza stabilita

Costi del Bonifico SEPA

I costi variano da banca a banca, ma la maggior parte delle banche offre bonifici SEPA gratuiti se effettuati online.

Presso gli sportelli, invece, possono essere applicate commissioni (da 1 a 5 euro).

I bonifici SEPA istantanei possono costare di più, ma alcune banche li offrono gratuitamente.

Bonifico SEPA: Vantaggi Principali

Velocità: accredito in 1 giorno o immediato con il bonifico istantaneo.

Semplicità: stessi dati di un bonifico nazionale.

Sicurezza: regolamentato da norme europee rigide.

Costi ridotti: spesso gratuiti online.

Bonifico SEPA vs Bonifico Estero

Attenzione a non confondere il bonifico SEPA con il bonifico estero extra-UE.

Se devi inviare denaro in paesi al di fuori dell’area SEPA (es. USA, Cina, Brasile), i tempi e i costi sono più elevati e viene richiesto sempre il codice BIC/SWIFT.

Conclusione: Quale Bonifico Conviene?

Oggi il bonifico SEPA ha di fatto sostituito il bonifico tradizionale per tutti i pagamenti in euro in Europa.

Se devi inviare denaro in Italia o in un paese SEPA, scegli sempre il bonifico SEPA: è veloce, economico e sicuro.

Se invece devi trasferire denaro al di fuori dell’Europa, dovrai optare per il bonifico internazionale, con costi e tempi maggiori.