Cani e Bambini: Meno Asma ed Eczema?

Crescere con un animale domestico può influenzare la salute dei bambini, in particolare riguardo allo sviluppo di allergie come asma ed eczema. Mentre il numero di persone che soffrono di allergie è in costante aumento a livello globale, gli scienziati stanno cercando di comprendere a fondo le cause e i meccanismi di queste patologie. L’antica “ipotesi igienica” suggerisce che uno stile di vita troppo “pulito” possa limitare l’esposizione precoce a germi e allergeni, fondamentali per “addestrare” il sistema immunitario. Ma cosa succede quando in casa c’è un amico peloso?

L’Influenza degli Animali Domestici sul Sistema Immunitario

Il sistema immunitario di un bambino è in fase di sviluppo e impara a distinguere tra ciò che è dannoso e ciò che è innocuo. Prove crescenti indicano che l’esposizione precoce a un’ampia varietà di elementi ambientali – inclusi familiari, cibo, germi, polvere, polline e peli di animali – modella questa risposta immunitaria. Le condizioni allergiche si manifestano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a sostanze innocue, scatenando reazioni che possono colpire pelle, vie respiratorie e intestino. Nonostante la complessità del fenomeno, sono stati identificati geni legati alle condizioni allergiche, sebbene agiscano più come “fattori di rischio” che come cause dirette.

Un altro fattore cruciale è il microbioma, la comunità di microrganismi che colonizza il nostro corpo fin dalla nascita, in particolare nell’intestino. Un dialogo equilibrato tra il microbioma e il sistema immunitario è essenziale per una sana funzione immunitaria. Al contrario, uno squilibrio può contribuire a infiammazioni e malattie.

Gli studi sui bambini cresciuti in fattorie hanno fornito i primi indizi significativi. Rispetto ai bambini cresciuti in città, quelli che vivono in fattoria hanno meno probabilità di sviluppare patologie allergiche come eczema e asma, specialmente se a stretto contatto con gli animali. Si è osservato che questi bambini tendono a sviluppare un microbioma più diversificato, rendendo il loro sistema immunitario più tollerante alle sostanze estranee.

Cani, Gatti e Rischi di Allergie: Cosa Dicono gli Studi?

Dato il crescente numero di bambini che vivono in contesti urbani, la domanda sorge spontanea: un animale domestico può replicare gli effetti protettivi osservati nelle fattorie? Alcuni studi suggeriscono di sì, ma le prove non sono sempre facili da interpretare. È difficile isolare l’effetto specifico degli animali domestici da altri fattori come la posizione geografica, lo stile di vita o la storia familiare di allergie.

Una revisione di 23 studi ha rivelato che i bambini esposti ai cani nei primi anni di vita avevano significativamente meno probabilità di sviluppare eczema. Un altro studio, pubblicato nel 2025, che ha analizzato i dati genetici di oltre 270.000 persone, ha scoperto che un gene legato all’eczema aumentava il rischio solo nei bambini non esposti ai cani. Questo suggerisce che l’esposizione precoce ai cani potrebbe proteggere i bambini geneticamente predisposti all’eczema.

Per quanto riguarda l’asma, il quadro è più complesso. Uno studio del 2001, che ha seguito oltre 1.000 bambini negli Stati Uniti, ha rilevato che chi viveva con cani aveva meno probabilità di sviluppare respiro sibilante frequente (un sintomo comune dell’asma), ma solo se non aveva una storia familiare di asma. Uno studio coreano del 2021 ha mostrato che, sebbene crescere con un cane potesse proteggere dalle allergie, poteva aumentare la probabilità di manifestare alcuni sintomi respiratori non allergici.

La distinzione tra gli effetti di cani e gatti è più sfumata, poiché molti studi iniziali raggruppavano tutti gli animali domestici pelosi. Tuttavia, gli studi che li hanno analizzati separatamente non indicano che vivere con i gatti riduca il rischio di allergie. Una possibile spiegazione è che cani e gatti trasportano microbiologie molto diverse, influenzando in modo differente l’ambiente domestico.

Se stai considerando di prendere un cane, sappi che ci sono solide prove che l’esposizione precoce possa ridurre il rischio di eczema nel tuo bambino e, potenzialmente, di altre condizioni allergiche. Naturalmente, non è una garanzia, ma un potenziale beneficio aggiuntivo alla gioia, alla compagnia e ai tanti altri vantaggi di avere un amico a quattro zampe. Se un cane non rientra nei tuoi piani, non preoccuparti: trascorrere del tempo all’aperto, incoraggiare giochi “sporchi” ed evitare l’uso eccessivo di disinfettanti può comunque contribuire a sviluppare una risposta immunitaria più resiliente.

