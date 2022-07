Come aumentare i batteri utili nel tratto digestivo

Esistono circa 40 trilioni di batteri nel corpo umano, la maggior parte dei quali si trova nell’intestino.

La flora intestinale gioca un ruolo importante quando si parla del funzionamento del corpo. Partecipa inoltre alla produzione di alcune vitamine essenziali, ad esempio vitamine del gruppo B, vitamina K e folati.

L’influenza della flora intestinale sul sistema immunitario è enorme. Questa è in realtà una delle sue influenze più importanti che ottiene nel funzionamento generale dell’organismo. Ecco perché viene sempre sottolineato che i batteri buoni presenti nell’intestino sono la prima linea di difesa quando si verifica un’infezione.

La flora intestinale è stata oggetto di numerose ricerche e studi condotti negli ultimi anni. La ricerca ha rivelato ed evidenziato un legame forte e importante tra la resistenza alle infezioni e la presenza o assenza di diversi gruppi di microbi intestinali.

Come possiamo aumentare il numero di batteri benefici nel tratto digestivo

Ci sono centinaia di specie di batteri nel tuo intestino, ognuno dei quali svolge un ruolo specifico e richiede nutrienti diversi per crescere. In generale, un microbioma intestinale diversificato è considerato sano. Una dieta composta da diversi tipi di alimenti può portare a un microbioma più diversificato.

Purtroppo la dieta tradizionale occidentale non è molto varia ed è ricca di grassi e zuccheri. D’altra parte, la dieta in alcune regioni rurali è spesso più diversificata e più ricca di diverse fonti vegetali. Per questo motivo, diversi studi hanno dimostrato che la diversità del microbioma intestinale è molto più elevata nelle persone delle regioni rurali dell’Africa e del Sud America rispetto alle persone delle aree urbane in Europa o negli Stati Uniti.

Mangiare frutta e verdura

Frutta e verdura sono le migliori fonti di nutrienti per un microbioma intestinale sano perché sono ricche di fibre, che il tuo corpo non può digerire. Tuttavia, alcuni batteri nell’intestino possono digerire la fibra, che ne stimola la crescita. Fagioli e legumi contengono anche quantità molto elevate di fibre.

Uno studio ha scoperto che una dieta ricca di frutta e verdura ha impedito la crescita di alcuni batteri che causano malattie del tratto digestivo. È stato anche dimostrato che mele, carciofi, mirtilli, mandorle e pistacchi aumentano i bifidobatteri nell’uomo.

I bifidobatteri sono considerati batteri benefici, in quanto possono aiutare a prevenire lo sviluppo dell’infiammazione intestinale e migliorare la salute dell’intestino.

Mangiare cibi fermentati

Molti degli alimenti fermentati sono ricchi di lattobacilli, che sono considerati batteri benefici dell’apparato digerente. Numerosi studi hanno dimostrato che il consumo di yogurt può migliorare l’attività della flora intestinale e ridurre i sintomi dell’intolleranza al lattosio.

Tuttavia, molti yogurt, in particolare quelli aromatizzati, contengono grandi quantità di zucchero. Pertanto, è meglio optare per uno yogurt semplice e non zuccherato o uno yogurt con un minimo di zucchero aggiunto ottenuto solo da una miscela di latte e batteri.

Ottimo il cibo prebiotico

I prebiotici sono alimenti che favoriscono la crescita di batteri benefici nell’intestino. Sono principalmente fibre o carboidrati complessi che le cellule umane non possono digerire. Invece, alcuni tipi di batteri nell’intestino li scompongono e utilizzano la fonte di energia infetta.

Molti studi hanno dimostrato che i prebiotici possono promuovere la crescita di diversi tipi di batteri benefici, compresi i bifidobatteri. Alcuni prebiotici hanno anche dimostrato di ridurre i livelli di insulina, trigliceridi e colesterolo nelle persone con obesità, che potrebbero essere utili nella prevenzione di alcune malattie come le malattie cardiache e il diabete di tipo 2.

Allattare per almeno 6 mesi

Il microbioma di un bambino inizia a svilupparsi correttamente alla nascita. Tuttavia, gli studi suggeriscono che i bambini possono essere esposti ad alcuni batteri anche prima della nascita. Durante i primi 2 anni di vita, il microbioma del bambino è in continuo sviluppo ed è ricco di bifidobatteri benefici, che possono digerire gli zuccheri presenti nel latte materno.

Molti studi hanno dimostrato che i bambini allattati con latte artificiale hanno un microbioma alterato con meno bifidobatteri rispetto ai bambini allattati al seno. Inoltre, l’allattamento al seno è associato a una riduzione della frequenza di allergie, obesità e altre malattie che possono essere il risultato di differenze nel microbiota intestinale.

Ottimi i cereali integrali

I cereali integrali sono ricchi di fibre e carboidrati non digeribili, come il beta-glucano. Questi carboidrati non vengono assorbiti nell’intestino tenue e passano invece all’intestino crasso per favorire la crescita di batteri benefici nell’intestino. La ricerca suggerisce che i cereali possono promuovere la crescita di bifidobatteri, lattobacilli e batterioidi negli esseri umani.

Tuttavia, tieni presente che alcune ricerche mostrano che i cereali contenenti glutine, come grano, orzo e segale, possono effettivamente influire negativamente sulla salute dell’intestino aumentando la permeabilità e l’infiammazione della parete intestinale in alcune persone.

Sebbene ciò si applichi principalmente alle persone con celiachia o sensibilità al glutine, sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il consumo di cereali contenenti glutine può anche cambiare il microbioma intestinale negli adulti sani senza celiachia.