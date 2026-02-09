In breve: se il rimborso del modello 730 non arriva, le cause più comuni sono controlli fiscali, errori nei dati o problemi con il sostituto d’imposta. È possibile verificare lo stato del rimborso online, controllare la dichiarazione e, se necessario, intervenire con segnalazioni o richieste formali.

Cos’è il rimborso del 730

Il rimborso del 730 è la restituzione delle imposte pagate in eccesso dal contribuente.

Viene erogato direttamente in busta paga o nella pensione, oppure dall’Agenzia delle Entrate se non è presente un sostituto d’imposta.

I tempi variano in base alla situazione fiscale e ai controlli effettuati.

Come funziona il rimborso del 730

Il contribuente presenta il modello 730.

L’importo a credito viene calcolato automaticamente.

Il rimborso avviene: in busta paga/pensione (luglio–agosto); tramite accredito diretto dall’Agenzia delle Entrate (fine anno).

In presenza di controlli, i tempi possono allungarsi.

Perché il rimborso può non arrivare

Dichiarazione sottoposta a controllo preventivo.

Errori nei dati anagrafici o bancari.

Assenza o cessazione del sostituto d’imposta.

Compensazione del rimborso con debiti fiscali.

Presentazione tardiva della dichiarazione.

Vantaggi e limiti delle verifiche fiscali

Vantaggi

Riduzione del rischio di rimborsi indebiti.

Maggiore correttezza dei dati fiscali.

Limiti

Tempi di pagamento più lunghi.

Mancanza di comunicazioni automatiche dettagliate.

Necessità di controlli manuali da parte del contribuente.

Cosa fare se il rimborso non arriva

Verificare lo stato del 730 nell’area riservata online.

Controllare: IBAN inserito; presenza del sostituto d’imposta.

Attendere i termini standard (fino a dicembre).

In caso di anomalie: inviare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate; rivolgersi a CAF o commercialista.



Errori comuni da evitare

Pensare che il rimborso sia sempre immediato.

Inserire un IBAN errato o non intestato.

Ignorare comunicazioni fiscali ricevute.

Non verificare la presenza di debiti compensabili.

Domande frequenti

Quanto tempo può ritardare il rimborso del 730?

In caso di controlli, può arrivare entro dicembre o nei mesi successivi.

Come sapere se il 730 è in controllo?

Dallo stato della dichiarazione nell’area riservata fiscale.

Il rimborso può essere bloccato definitivamente?

No, viene solo sospeso fino alla conclusione delle verifiche.

Se non ho il sostituto d’imposta, cosa succede?

Il rimborso viene pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.