Curiosity: Le ultime novità da Marte

Un’immagine interessante è arrivata da Curiosity, che è stata commissionata per esplorare Marte. La NASA ha condiviso immagini di tessuti naturali simili agli archi della Terra catturati dal rover.

Inviato su Marte nel 2012, Curiosity ha trascorso i suoi ultimi giorni a fotografare interessanti rocce alla base del Monte Sharp sul Pianeta Rosso. Alla base della montagna marziana, Curiosity ha incontrato una formazione unica che incuriosirà gli scienziati della NASA. I dispositivi che esaminano le rocce e la loro composizione all’interno del rover gli hanno permesso di vedere da vicino l’arco.

Il rover ha inviato un’immagine simile alle cinture sulla Terra. Le immagini grezze dell’arco scattate alla fine della scorsa settimana sono state rese disponibili sul portale di immagini di Curiosity. La struttura si trova nel cratere Gale di Marte.

La geologa Abigail Fraeman della NASA ha descritto la struttura della roccia come piuttosto strana.

Inviato in una nuova missione su Marte quest’anno, Perseverance è molto più tecnologico di Curiosity in termini di equipaggiamento, ma è abbastanza lontano dal Gale Crater, quindi non abbiamo la possibilità di vedere la cintura in modo più dettagliato. Ma tra qualche anno, la NASA ha in programma di inviare una navicella spaziale per riportare le rocce marziane sulla Terra.