Dal Coronavirus alla Poliomielite, nel Regno Unito è allarme

Appena risvegliati dall’incubo coronavirus, l’epidemia di poliomielite è cominciata ad emergere in Inghilterra.

Quando la malattia, che non si vedeva nel Paese da quasi 40 anni, è apparsa all’improvviso, tutti gli occhi sono stati rivolti alle campagne di vaccinazione.

Il Regno Unito è stato dichiarato libero dalla poliomielite nel 2003, con l’ultimo caso riscontrato quasi 40 anni fa nel 1984.

Ora, il sistema sanitario nazionale (NHS) del paese ha annunciato che sta affrontando una nuova epidemia che è stata dichiarata un “evento nazionale” in tutto il Regno Unito.

I funzionari sanitari hanno annunciato ieri che stanno affrontando una situazione Epidemica nazionale dopo che la malattia è tornata per la prima volta in quasi 40 anni.

Come Primo Passo Nella Lotta Per Contenere L’epidemia Di Poliomielite britannica, è iniziata la ricerca della fonte del virus e il SSN ha contattato le famiglie dei bambini non vaccinati.

L’epidemia è stata rilevata per la prima volta con casi emersi a febbraio.

Il virus è stato rilevato negli impianti di trattamento delle acque Reflue di Beckton, che coprono una popolazione di quattro milioni nel nord e nell’est di Londra. Segni di questo sono stati trovati per la prima volta a febbraio.

Se viene identificata la fonte dell’epidemia, la regione dovrà affrontare una rigorosa campagna di vaccinazione e potrebbe persino essere necessario isolare chiunque sia risultato essere infetto.

Si pensa che un viaggiatore, forse dal Pakistan, dall’Afghanistan o dalla Nigeria, abbia trasmesso il virus nel sistema fognario attraverso la defecazione dopo aver ricevuto un vaccino orale contro la poliomielite durante un focolaio nel suo paese, ha affermato l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito.

È possibile che il virus sia stato successivamente trasmesso non lavandosi le mani correttamente e contaminando cibi e bevande.