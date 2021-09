Dieta mima: Digiuno è davvero salutare?

La dieta mima digiuno ha lo scopo di evocare gli effetti fisiologici del digiuno intermittente, ma a differenza di quest’ultima, richiede di seguire un piano alimentare specifico.

Il digiuno intermittente (IF) è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Normalmente il kit pasto preconfezionato di cinque giorni, consentirebbe di sostenere la tua mente e il tuo corpo, “con cibo delizioso per l’energia, per combattere le voglie e proteggere la massa corporea magra critica mentre ti ringiovanisce dall’interno verso l’esterno“.

Dieta Mima quali sono i vantaggi e gli svantaggi

Non sono presenti molti studi sulla dieta mima digiuno, sebbene sia stato condotto un piccolo studio su persone che hanno completato tre cicli della dieta. Rispetto a un gruppo di controllo, hanno mostrato una perdita media di 6 libbre e una riduzione del grasso corporeo, della glicemia e della pressione sanguigna, tutti fattori di rischio e marcatori associati all’invecchiamento e alle malattie legate all’età. Anche uno studio sui topi ha dimostrato questo. Sono necessarie ulteriori ricerche, specialmente negli esseri umani, per determinare se sia più efficace di altri approcci IF, o addirittura altrettanto efficace, e quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine.

Ci sono alcuni problemi di sicurezza. Ovviamente, non utilizzare determinati prodotti se sei allergico o intollerante agli ingredienti. Questo piano non è raccomandato anche per le donne in gravidanza e allattamento, poiché attualmente mancano prove sulla sua sicurezza nelle donne in gravidanza e in allattamento, ed è anche fondamentale concentrarsi sull’alimentazione durante quelle fasi, quando i bisogni nutrizionali di una madre sono più alti .

Il sito Web ProLon avverte inoltre di non tentare di curare il diabete di tipo 1 o di tipo 2 con una dieta mima digiuno, anche con l’aiuto di un medico, poiché gli studi dimostrano che l’afta epizootica combinata con l’insulina può causare gravi complicazioni.

Dal punto di vista della salute mentale, se hai un disturbo alimentare attivo o passato, il digiuno non è raccomandato, in quanto potrebbe essere scatenante. “Se hai tendenze o una storia di alimentazione disordinata, non si consiglia mai un’alimentazione restrittiva, anche se solo per pochi giorni”, raccomandano gli specialisti.

Dal punto di vista della ricerca, c’è ancora molto da imparare su IF e FMD. È importante considerare che la vita reale e un ambiente di ricerca controllato possono sembrare molto diversi: come potrebbero essere applicati questi principi alla vita di tutti i giorni in modo che qualcuno possa ottenere l’effetto desiderato in modo sicuro e sostenibile.

È anche importante sottolineare che questa è una dieta basata sul marchio e basata sui prodotti, che, anche se basata sulla ricerca, non fornisce molta istruzione su come mangiare fuori dal piano, il che potrebbe rendere difficile per qualcuno mantenere risultati nel tempo.

Essere dipendenti da questi prodotti a lungo termine potrebbe non sembrare sostenibile e sopravvivere per cinque giorni al mese con cibi confezionato, mettendo così da parte cibi freschi, potrebbe non essere una buona idea per la mente e il fisico. Ad esempio, se sei incline a mangiare in modo emotivo o abbuffarti quando ti senti privato di qualcosa, considera sicuramente come una dieta preconfezionata potrebbe scatenare ancora di più tali patologie. E se hai problemi digestivi che sono aggravati cambiando notevolmente ciò che mangi, potresti dover pensare ai pro e ai contro e parlare con il tuo medico.

fonte@Shape.com