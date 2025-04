Quali documenti servono per ISEE socio sanitario residenziale

Per richiedere l’ISEE Socio-Sanitario Residenziale (ad esempio per ricovero in RSA o strutture protette), in generale servono i documenti base dell’ISEE ordinario più alcuni specifici aggiuntivi.

Ecco una lista orientativa:

Documentazione Generale (come per ogni ISEE)

Documento d’identità e codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare.

e del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare. Stato di famiglia (spesso verificato automaticamente).

(spesso verificato automaticamente). Redditi : Modello 730 o Modello Redditi (ex Unico) oppure Certificazione Unica (ex CUD) riferiti all’anno precedente.

: Patrimonio mobiliare : Saldi e giacenze medie annuali dei conti correnti bancari/postali. Investimenti, depositi, titoli, fondi, assicurazioni, etc.

: Patrimonio immobiliare : Visure catastali degli immobili posseduti in Italia o all’estero. Valore ai fini IMU (valore catastale rivalutato).

: Contratti di affitto (se si paga un affitto), registrati regolarmente.

Documentazione Specifica per ISEE Socio-Sanitario Residenziale

Dati relativi alla condizione di disabilità : Certificazioni di invalidità civile o handicap (Legge 104/1992).

: Eventuale stato di ricovero : Certificazione della struttura socio-sanitaria che confermi il ricovero (e la tipologia di assistenza).

: Informazioni su genitori e familiari : Per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti , si richiedono anche i dati economici dei genitori non conviventi (salvo casi particolari).

: Deleghe o tutele : Se il beneficiario è sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, serve copia del provvedimento del giudice.

: Dichiarazioni specifiche : Eventuale autodichiarazione circa la residenza effettiva in struttura.

:

Nota importante:

Se la persona è ricoverata a titolo definitivo in una struttura, il nucleo familiare considerato può essere diverso rispetto a quello originario.

in una struttura, il considerato può essere diverso rispetto a quello originario. Se il richiedente è non autosufficiente, i suoi genitori (anche se separati o non conviventi) potrebbero comunque dover presentare documentazione, a meno che non ricorrano specifiche eccezioni.

Checklist Documenti

ISEE Socio-Sanitario Residenziale

DOCUMENTI PERSONALI

Documento d’identità in corso di validità

Codice fiscale del richiedente e dei familiari

Eventuale provvedimento di nomina (tutore, curatore, amministratore di sostegno)

REDDITI

Modello 730 / Modello Redditi / Certificazione Unica (CU) dell’anno precedente

Dichiarazioni di eventuali redditi esenti o agevolati (es. pensioni di invalidità)

PATRIMONIO MOBILIARE

Saldi e giacenze medie annuali di tutti i conti correnti bancari e postali

Documenti su investimenti (azioni, obbligazioni, fondi, polizze vita, ecc.)

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Visure catastali aggiornate

Valore IMU degli immobili posseduti

Eventuale contratto di locazione registrato (se si paga un affitto)

DISABILITÀ / INVALIDITÀ

Copia del verbale di invalidità civile

Copia del verbale di handicap (Legge 104/1992), se presente

SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA

Certificazione della struttura (RSA, casa di riposo, ecc.) che attesta il ricovero

Eventuale autodichiarazione sulla residenza effettiva presso la struttura

GENITORI DI MINORENNI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI

Documentazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, anche se non conviventi

Eventuali provvedimenti di separazione o divorzio

Suggerimento pratico:

Raccogli tutto in una cartellina divisa per sezioni (es. “Redditi”, “Conti”, “Immobili”) così sarà più semplice quando vai al CAF o trasmetti online!

Attenzione: ogni CAF o ente che ti aiuta a predisporre l’ISEE può richiedere documenti aggiuntivi a seconda dei casi particolari.

Si consiglia sempre di contattare direttamente il CAF o INPS locale per una lista aggiornata.