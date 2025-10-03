Editoriali

Quale documento internazionale riconosce la privacy come un diritto fondamentale

Antonio Capobianco
Articolo 12 Dichiarazione Universale Diritti Umani

Il diritto alla privacy è riconosciuto come un diritto fondamentale in diversi importanti documenti internazionali e regionali.

Il documento più celebre e di portata globale che per primo ha stabilito le basi per il riconoscimento della privacy a livello internazionale è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948.

In particolare, l’Articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma chiaramente:

“Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.”

Questo articolo stabilisce che la vita privata, la famiglia, la casa e le comunicazioni di un individuo devono essere rispettate e protette legalmente da interferenze arbitrarie.

A rafforzare questo principio su scala internazionale, si aggiungono:

  1. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966: il suo Articolo 17 riprende quasi integralmente il testo dell’Articolo 12 della DUDU, confermando l’obbligo per gli Stati firmatari di proteggere gli individui da interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata.
  2. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950: l’Articolo 8 garantisce il “diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza”, influenzando profondamente la legislazione europea.

Il Diritto alla Protezione dei Dati in Europa

È importante sottolineare che nell’Unione Europea, oltre al concetto di privacy inteso in senso lato (rispetto della vita privata, Art. 7 CEDU), è emerso con forza un diritto distinto e specifico: il diritto alla protezione dei dati personali.

Questo diritto è esplicitamente sancito e rafforzato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) del 2000, che all’Articolo 8 stabilisce che:

“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.”

L’attuazione di questo principio è la base del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679), il quale lo definisce in modo chiaro come un diritto fondamentale delle persone fisiche (Articolo 1, paragrafo 2 del GDPR). Il GDPR, ad esempio, ha elevato la protezione dei dati dei cittadini europei a uno standard globale, introducendo concetti come il diritto all’oblio e la portabilità dei dati, con multe che possono arrivare al 4% del fatturato mondiale annuo.

FAQ

Qual è la differenza tra “privacy” e “protezione dei dati personali” a livello normativo? Il termine “privacy” è più ampio e, nei documenti come la DUDU o la CEDU, si riferisce al diritto al rispetto della vita privata, della casa e delle comunicazioni. La protezione dei dati personali è una specificazione moderna, sancita ad esempio dall’Articolo 8 della Carta di Nizza e dal GDPR, che si focalizza sul controllo che ogni individuo ha sulle informazioni digitali (e non) che lo riguardano.

Perché è importante il riconoscimento della privacy in documenti come la DUDU? Il riconoscimento nell’Articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) è fondamentale perché ne stabilisce il valore come diritto umano universale. Sebbene la DUDU non sia legalmente vincolante come un trattato, essa funge da standard etico e giuridico di riferimento per tutti gli Stati, influenzando la creazione di leggi nazionali e regionali.

Il GDPR è un documento internazionale che riconosce la privacy come diritto fondamentale? Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) è una normativa dell’Unione Europea, quindi ha valenza sovranazionale all’interno dei Paesi membri. Non è un documento internazionale nel senso di un trattato delle Nazioni Unite, ma ha un impatto globale (effetto Bruxelles) in quanto protegge i dati di tutti i cittadini europei, ovunque vengano trattati, basandosi sul riconoscimento della privacy come diritto fondamentale da parte della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

