Eccellenza italiana e versatilità, 3 consigli per bere il Fernet-Branca.

Pensare che il Fernet-Branca possa essere gustato come un semplice amaro, per un dopocena in compagnia, risulta riduttivo e limitante rispetto alle sue grandi potenzialità. Le Erbe, le spezie e le radici che lo compongono rendono il suo inconfondibile gusto versatile e mixabile. Dal mix semplice, con Cola, Ginger Beer e Chinotto a quello più complesso, dei cocktail più disparati, Fernet-Branca è l’ingrediente ideale per un’esperienza di gusto unica. Diversi sono i barman che nel mondo utilizzano il Fernet-Branca nei loro drink, creando dei mix davvero sorprendenti; eccone alcuni.

Fernet CUP N° 1.

Il Fernet Cup #1 è un cocktail fresco e speziato, perfetto per esaltare il gusto e le qualità di Fernet-Branca. L’aggiunta di limone e ginger beer esalta in maniera inconfondibile il suo bouquet unico, frutto dell’unione di 27 erbe, radici e spezie che provengono dai 4 continenti.

Semplice da preparare, potete proporlo voi stessi offrendolo ai vostri ospiti come aperitivo rinfrescante o come uno stimolante dopocena tutto da degustare.

Ingredienti.

8 cubetti di ghiaccio

4,5 cl Fernet-Branca

2 cl succo di lime

1 cl zucchero liquido

8 cl ginger beer

Preparazione:

Mettere nello shaker tutti gli ingredienti, riempire con ghiaccio, shakerare con energia, versare il contenuto nella mug o in un capiente bicchiere da drink su ghiaccio fresco e colmare con ginger beer.

Decorazione: Scorza di lime.

Fernet & Cola

è una ricetta semplice e dissetante, che nasce dall’unione della cola, dal sapore inconfondibile, e il gusto unico di Fernet-Branca, da gustare anche nella variante con Chinotto.

In Argentina, il Fernet e Cola, noto anche con il nome Fernandito, è il cocktail più bevuto. Si narra che abbia avuto un boom pazzesco nel 1986 grazie a un famosissimo cantante di musica tradizionale di Cordoba, che amava berlo prima, durante e dopo i concerti.

Ingredienti.

8 cubetti di ghiaccio

5 cl Fernet-Branca

10 cl di Cola o, in alternativa, di chinotto.

Preparazione:

versare in un Tumbler alto il Fernet-Branca, riempire con ghiaccio e colmare con cola o chinotto.

Decorazione: fetta d’arancia.

Brancamilano.

L’ultimo drink che vi proponiamo è un omaggio al sodalizio che fin dalle origini, 1845, ha legato l’attività della famiglia Branca alla città di Milano. Sintetizzare un concetto del genere in un drink non è per nulla semplice ma i bartender delle Distillerie Branca si sono cimentati con ottimi risultati. Il percorso è stato assai laborioso. Da una serie di proposte l’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ne ha selezionate 3, sulla base di un accurato studio tecnico e sensoriale. Le tre ricette selezionate sono state successivamente sottoposte a un’ulteriore selezione da parte del comitato finale di degustazione i cui componenti annoveravano anche la presenza onorifica del Sindaco Sala. La ricetta prescelta è stata quella del Brancamilano.

Ha un cuore composto dai tre prodotti icona dell’azienda: Fernet-Branca, Carpano Antica Formula, Stravecchio Branca.

Ingredienti.

8 cubetti di ghiaccio

Scorza grattuggiata di arancia, limone e menta tritata

6 cl Carpano Antica Formula

1,5 cl Fernet-Branca

1,5 cl Stravecchio Branca

Decorazione: Foglioline di menta.

Preparazione:

Versare la gremolada in un bicchiere Old Fashioned, aggiungere successivamente l’Antica Formula Carpano, il Fernet-Branca, lo Stravecchio Branca e il ghiaccio. Miscelare con lo steerer. Aggiungere altro ghiaccio se necessita.

Decorazione: foglie di menta fresca.