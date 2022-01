Eczema, ecco cosa fare per ridurre il prurito

Chiamato anche dermatite, l’eczema è un’infiammazione cutanea non contagiosa che produce prurito, aree rosse e simili a eruzioni cutanee.

Questi si verificano sul viso, sul cuoio capelluto, sui polsi e sulle mani, nonché sulla piega dei gomiti, nella parte posteriore delle ginocchia e talvolta in altre parti del corpo.

L’eczema può diffondersi o peggiorare se graffi le aree interessate. E graffi o sfregamenti persistenti possono causare eczema cronico, prurito cronico della pelle, con le sue caratteristiche macchie rosse scure, ispessite e squamose.

Esistono diversi tipi di eczema, alcuni classificati per cause, altri per sintomi specifici. La dermatite atopica è caratterizzata da un’ipersensibilità, o allergia, a un alimento, inalante o altra sostanza comune che non infastidisce la maggior parte delle persone.

Tende ad essere geneticamente collegato, colpendo le persone con una storia familiare di febbre da fieno, asma o eczema.

La desquamazione del viso e del cuoio capelluto sono tipiche della dermatite seborroica, mentre la dermatite da contatto produce un’eruzione cutanea acuta locale dopo che qualcuno che ne è sensibile è entrato in contatto con una sostanza irritante (ad esempio, il nichel in gioielleria o l’olio su una foglia di edera velenosa).

Un tipo separato di prurito cutaneo, la dermatite da stasi, colpisce la parte inferiore delle gambe e delle caviglie ed è associato a un’insufficiente circolazione del sangue in quelle aree.

Sintomi chiave Macchie di pelle pruriginose, rosse simili a eruzioni cutanee, secche, ruvide, squamose o screpolate Piccole vesciche rosse simili a brufoli Perdita di liquido, croste e desquamazione nelle aree interessate.

Sfregamento e desquamazione Macchie di pelle ispessite e secche nei casi persistenti Prurito , gonfiore e infiammazione nella parte inferiore delle gambe e intorno alle caviglie (dermatite da stasi).

Quali sono le cause dell’eczema?

Le allergie sono una causa comune di eczema. Le persone suscettibili tendono ad avere una storia personale o familiare di reazioni allergiche a cibi, pollini, pellicce di animali o altre sostanze.

Molte persone con eczema hanno anche (o alla fine sviluppano) raffreddore da fieno o asma e i loro corpi contengono spesso quantità superiori al normale di istamina, una sostanza chimica che innesca una reazione di difesa allergica nella pelle quando viene rilasciata.

I sintomi dell’eczema possono essere scatenati da alimenti come latte, uova, crostacei, noci, grano, fragole e cioccolato.

Possono anche essere aggravati dal contatto con varie sostanze, tra cui pellicce di animali, allergeni vegetali, come edera velenosa e sommacco velenoso, gioielli contenenti cromo e soprattutto nichel (cinturini per orologi, anelli, orecchini), cosmetici (compresi smalti per unghie), fragranze, deodoranti e antitraspiranti, lozioni da barba e creme per la pelle, o liquido) contiene acidi grassi essenziali che possono aiutare a rivitalizzare la pelle e alleviare il prurito e l’infiammazione.

Gli studi hanno dimostrato che le dosi giornaliere raccomandate di olio di enotera possono ridurre la necessità di creme. Le alternative all’olio di enotera sono i meno costosi oli di ribes nero e semi di borragine.

L’olio di semi di lino contiene quantità uguali di acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6, che possono essere utili nel trattamento di qualsiasi condizione allergica cronica, compreso l’eczema.

Gli oli di pesce sono validi aiuti per alleviare l’eczema cronico secondo uno studio. Sembrano agire riducendo i livelli di leucotriene B-4, una sostanza nel corpo coinvolta nell’infiammazione dell’eczema.

Mangiare regolarmente pesce d’acqua fredda è la migliore fonte di oli di pesce, ma se non sei un fan dei pesci, puoi sempre prendere le capsule di olio di pesce.

L’estratto di semi d’uva è ricco di flavonoidi (sostanze antiossidanti che inibiscono le risposte allergiche dell’organismo). L’estratto di semi d’uva può aiutare ad alleviare e prevenire le riacutizzazioni pruriginose dell’eczema.

