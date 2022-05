Elon Musk il criptico messaggio sulla sua possibile morte

Lo strano messaggio condiviso sul suo account ufficiale da parte di Elon Musk, ha fatto il giro del mondo.

Il criptico messaggio di Elon Musk su Twitter

In un enigmatico post su Twitter, che ha pubblicato pochi giorni fa, il CEO di Tesla Elon Musk ha scritto: “Se muoio misteriosamente, sono felice di averti conosciuto“, provocando un clamore e interesse sui social media.

Il post di Musk è diventato virale, raccogliendo oltre 550.000 Mi piace e più di 61.000 retweet in sole tre ore.

L’enigmatico post è stato “decifrato” secondo molte persone, poichè il miliardario ha ripetutamente affermato in passato di essere stato minacciato dalla Russia per aver fornito servizi Internet in Ucraina.

Alcuni, quindi, si sono affrettati a collegare questo fatto con il suo post.

Questa interpretazione è supportata da due post separati dello stesso Musk. Nel primo fa riferimento a un testo -in russo- che è stato inviato “ai media russi” e nel secondo, in inglese, si fa di fatto riferimento alla rete Starlink.

“Elon Musk, quindi, è stato coinvolto nella fornitura di apparecchiature militari per le telecomunicazioni alle forze fasciste in Ucraina. E di questo, Elon, sarai considerato responsabile da adulto, non importa quanto stupido tu sia” , si legge, tra le altre cose, nel testo. E Musk commenta: “La parola nazista non significa quello che sembra pensare che significhi”.

Musk ha fornito al governo ucraino apparecchiature di accesso alla sua società di satelliti SpaceX Starlink . Dall’inizio della guerra, i satelliti hanno fornito l’accesso a Internet sia alla popolazione che all’esercito ucraino e si ritiene addirittura che abbia dato un contributo decisivo alla difesa del Paese contro l’esercito russo.

foto@JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons