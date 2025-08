Euro digitale: cosa cambia per cittadini e imprese

L’euro digitale è una nuova forma di moneta elettronica emessa dalla Banca Centrale Europea, pensata per affiancare – e non sostituire – il contante. Ma cosa significa davvero per i cittadini europei e quali vantaggi (o rischi) porta con sé? Scopriamolo in modo semplice e chiaro.

Cos’è l’euro digitale e come funziona

L’euro digitale sarà una valuta digitale della banca centrale (CBDC), ovvero una versione elettronica dell’euro garantita direttamente dalla BCE. A differenza delle criptovalute private come Bitcoin, l’euro digitale sarà stabile, sicuro e riconosciuto come moneta legale.

Secondo la BCE, lo scopo è garantire che “i cittadini continuino ad avere accesso gratuito a un mezzo di pagamento pubblico anche nell’era digitale” (fonte: BCE, 2023).

Sarà accessibile tramite app e wallet digitali autorizzati, ma potrà essere utilizzato anche offline, per piccoli pagamenti quotidiani, senza connessione internet.

Quali vantaggi e rischi porta l’euro digitale?

Tra i vantaggi principali, si segnalano:

Sicurezza : emesso da un ente pubblico, a differenza di wallet privati.

: emesso da un ente pubblico, a differenza di wallet privati. Integrazione finanziaria : potenziale inclusione di cittadini senza conto bancario.

: potenziale inclusione di cittadini senza conto bancario. Pagamenti istantanei e senza commissioni.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni:

Privacy : sebbene la BCE assicuri alti standard di protezione, parte dell’opinione pubblica teme un possibile tracciamento.

: sebbene la BCE assicuri alti standard di protezione, parte dell’opinione pubblica teme un possibile tracciamento. Ruolo delle banche commerciali: alcuni esperti temono che l’euro digitale possa ridurre il ruolo tradizionale delle banche nella gestione dei depositi.

Secondo un sondaggio condotto dalla BCE nel 2022, il 43% dei cittadini europei ha indicato la protezione della privacy come priorità assoluta per l’introduzione dell’euro digitale.

Conclusione

L’euro digitale rappresenta un passo importante verso la modernizzazione dell’economia europea. È ancora in fase di studio e sperimentazione, ma potrebbe essere operativo già dal 2026, secondo il piano d’azione dell’Eurosistema.

Per approfondire, ti consigliamo la lettura su fonti ufficiali: