Una scelta che cambia il modo in cui milioni di pazienti trovano risposte online.
Google ha iniziato a rimuovere le AI Overviews da alcune ricerche mediche.
La decisione riguarda soprattutto i temi più delicati sulla salute.
Per chi convive con una malattia cronica, questo cambia molto.
Molti usano Google ogni giorno per capire sintomi, terapie e rischi.
Negli ultimi mesi, le AI Overviews sono apparse in cima ai risultati.
Offrivano riassunti rapidi generati dall’intelligenza artificiale.
Il problema è nato quando questi riepiloghi hanno toccato argomenti medici.
Alcune risposte sono state giudicate imprecise o potenzialmente pericolose.
Un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian ha acceso i riflettori.
Ha mostrato casi in cui le informazioni automatiche potevano confondere.
Dopo le critiche, Google ha deciso di intervenire.
Le AI Overviews vengono ora rimosse da molte query sanitarie sensibili.
Restano invece attive per temi generali e non rischiosi.
Ma sulla salute, la priorità torna a essere l’affidabilità delle fonti.
Per chi vive con patologie croniche, è un segnale importante.
Le informazioni online possono influenzare scelte reali.
La ricerca resta uno strumento utile.
Ma Google riconosce che, in ambito medico, servono più cautele.