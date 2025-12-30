Google Foto sbarca finalmente sugli schermi del soggiorno, ma lo fa in modo inatteso. Il servizio di archiviazione e gestione delle immagini di Google non debutta su Google TV, bensì sulle smart TV Samsung, grazie a una collaborazione che porterà nuove funzionalità visive a partire dal 2026.

Google Foto sulle TV Samsung: cosa cambia davvero

Samsung ha annunciato l’introduzione graduale di alcune funzionalità di Google Foto sulle proprie smart TV, senza però integrare l’app completa. A partire da marzo 2026, gli utenti potranno accedere a “Ricordi”, ovvero presentazioni automatiche basate su persone, luoghi ed eventi significativi, direttamente sul grande schermo.

Questa novità consentirà di visualizzare le foto personali sulla TV senza ricorrere allo streaming da smartphone, un limite che finora ha penalizzato l’esperienza domestica. Basterà effettuare il login con il proprio account Google per accedere ai contenuti.

L’assenza su Google TV e le funzioni AI in arrivo

Il paradosso resta evidente: Google Foto non è disponibile nativamente su Google TV, nemmeno sui dispositivi del colosso di Mountain View. Attualmente, chi utilizza Google TV deve affidarsi a Google Cast, screensaver limitati o app di terze parti per vedere le proprie immagini.

Samsung, invece, guarda avanti. Nella seconda metà del 2026 arriveranno:

Temi generati dall’intelligenza artificiale , basati su Nano Banana, il modello fotografico AI di Google.

, basati su Nano Banana, il modello fotografico AI di Google. Presentazioni personalizzate per argomento, che permetteranno di creare slideshow tematici (come viaggi, città o ricorrenze specifiche).

È interessante notare che alcune funzioni saranno inizialmente esclusive delle TV Samsung per sei mesi, lasciando aperta la possibilità di un futuro approdo anche su Google TV.

Una collaborazione strategica tra Samsung e Google

L’iniziativa nasce da uno sforzo congiunto tra le due aziende. L’obiettivo dichiarato è offrire un modo più coinvolgente per rivivere i propri ricordi su schermi di grandi dimensioni, sfruttando intelligenza artificiale e integrazione cloud. Non è ancora l’esperienza completa di Google Foto, ma rappresenta un passo importante verso una fruizione più evoluta delle immagini in ambito domestico.

Conclusione

L’arrivo di Google Foto sulle TV Samsung segna un cambiamento significativo, anche se incompleto. Resta il mistero dell’assenza su Google TV, ma le nuove funzioni AI indicano una direzione chiara: portare i ricordi digitali al centro dell’esperienza TV. Per capire come evolverà l’ecosistema, vale la pena seguire gli sviluppi ufficiali e approfondire il tema.

